Dişil Enerjiden Eril Enerjiye Çat Diye Geçen Kerimcan Durmaz'ın Cinsel Yönelim Açıklaması Olay Oldu!

Son zamanlarda değişen davranışlarıyla herkesin ilgi odağı olmayı başaran ve bilirliğini YouTube videolarıyla genişleten Kerimcan Durmaz'dan özel hayatına yönelik birçok itiraf geldi! Hülya Avşar'ın YouTube kanalına konuk olan isim kadınlardan da hoşlandığını itiraf etti!