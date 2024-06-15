Dişil Enerjiden Eril Enerjiye Çat Diye Geçen Kerimcan Durmaz'ın Cinsel Yönelim Açıklaması Olay Oldu!
Dişil Enerjiden Eril Enerjiye Çat Diye Geçen Kerimcan Durmaz'ın Cinsel Yönelim Açıklaması Olay Oldu!
Son zamanlarda değişen davranışlarıyla herkesin ilgi odağı olmayı başaran ve bilirliğini YouTube videolarıyla genişleten Kerimcan Durmaz'dan özel hayatına yönelik birçok itiraf geldi! Hülya Avşar'ın YouTube kanalına konuk olan isim kadınlardan da hoşlandığını itiraf etti!
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Biricik dostu Samet Liçina ile YouTube platformunda yayınladığı eğlenceli videolarla sevenlerini kahkahaya boğan Kerimcan Durmaz şu sıralar davranışlarındaki değişimle gündemden düşmüyor.
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Yeni çıkarttığı şarkılardaki tarzını, hatta kliplerini bile tümüyle değiştiren ve kendi değimiyle "erilcan" haline geldiğini söyleyen ünlü ismin bu hallerine düşen de çok oldu tabii!
Yeni imajı, tarz değişikliği, spora başlaması konuşması, hatta sakal bırakması derken bambaşka bir yanını sevenlerine gösteren Kerimcan Durmaz Hülya Avşar'ın 'Bir Hülya Avşar Sohbeti' isimli programına katıldı.
Özel hayatıyla ilgili bomba etkisi yaratan itiraflarda bulunan Durmaz, Avşar'ın "Kim bilir kaç tane evli erkek sana yürüdü" sözlerini "beğendi diyelim" şeklinde değiştirmesinin ardından sözlerine devam etti.
Kerimcan Durmaz'ın "Ben bundan önce de kadınlardan hoşlanan bir insandım. Sadece bunu dile getiren ya da bunu gösteren birisi değildim" itirafı sevenlerini şaşırttı!
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"Kadınlar senden nasıl hoşlanıyordu?' sorusuna "Öyle bile görünsem hoşlanıyorlardı, Hülya Hanım" cevabını veren ismin açıklamaları şoke etti.
Avşar'ın "Duygular karıştı. Sen bir eşcinsel olarak da bir kadın tarafından beğenilebiliyorsun. Ya da evli bir erkek senin eşcinselliğinden hoşlanabiliyor." sözlerine "olabilir, mutlaka olmuştur" yanıtıyla herkesi şaşırttı ünlü isim.
İşte o anlar 👇
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