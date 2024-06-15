Kıvanç Tatlıtuğ'un Bodrum Sularında Jetsörf Yaptığı Anlar "Bu Kadar Karizma Fazla" Dedirtti!

Hem dijital platformlarda yaptığı işler, hem de televizyon ekranlarında edindiği yerle yoğun bir sezon geçiren Kıvanç Tatlıtuğ yazın gelmesiyle birlikte eşi Başak Dizer ve sevimli oğulları Kurt Efe'yle soluğu Bodrum'da almıştı. Habertürk'ten Eren Güler'in haberine göre, kendini serin sulara atan Tatlıtuğ'un o anları 'bir işi de yapama be!' dedirtti.