Görüş Bildir
Haberler
Magazin
Kıvanç Tatlıtuğ'un Bodrum Sularında Jetsörf Yaptığı Anlar "Bu Kadar Karizma Fazla" Dedirtti!

Kıvanç Tatlıtuğ'un Bodrum Sularında Jetsörf Yaptığı Anlar "Bu Kadar Karizma Fazla" Dedirtti!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Onedio Üyesi
15.06.2024 - 11:41

Hem dijital platformlarda yaptığı işler, hem de televizyon ekranlarında edindiği yerle yoğun bir sezon geçiren Kıvanç Tatlıtuğ yazın gelmesiyle birlikte eşi Başak Dizer ve sevimli oğulları Kurt Efe'yle soluğu Bodrum'da almıştı. Habertürk'ten Eren Güler'in haberine göre, kendini serin sulara atan Tatlıtuğ'un o anları 'bir işi de yapama be!' dedirtti.

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Sektöre attığı ilk adımdan beri gözümüzü gönlümüzü açmaya devam eden Kıvanç Tatlıtuğ, yakışıklılığının yanında üstlendiği her rolü hakkıyla yerine getirmesiyle de gündeme geliyor.

Sektöre attığı ilk adımdan beri gözümüzü gönlümüzü açmaya devam eden Kıvanç Tatlıtuğ, yakışıklılığının yanında üstlendiği her rolü hakkıyla yerine getirmesiyle de gündeme geliyor.

Başak Dizer ve Tatlıtuğ'un sevimli oğulları Kurt Efe'yle nadiren de olsa yaptıkları paylaşımlar hepimizi mest etmeye yetiyor...Yoğun sezonun ardından soluğu Bodrum'da alan çiftimiz pozlarıyla yine gündemden düşmüyor.

Başak Dizer ve Tatlıtuğ'un sevimli oğulları Kurt Efe'yle nadiren de olsa yaptıkları paylaşımlar hepimizi mest etmeye yetiyor...Yoğun sezonun ardından soluğu Bodrum'da alan çiftimiz pozlarıyla yine gündemden düşmüyor.

Özpirinçci çifti ile çıktıkları tatilde objektiflere yaklanan ikili deniz kenarındaki bu görüntüleriyle kaplerimiz bir kez daha eritmişti!

Özpirinçci çifti ile çıktıkları tatilde objektiflere yaklanan ikili deniz kenarındaki bu görüntüleriyle kaplerimiz bir kez daha eritmişti!

Detaylardan burada bahsetmiştik👇

Habertürk'ten Eren Güler'in haberine göre, tatilin tadını çıkartırken görüntülenen Tatlıtuğ, Yalıkavak'ta jetsörf yaparken görüntülendi.

Habertürk'ten Eren Güler'in haberine göre, tatilin tadını çıkartırken görüntülenen Tatlıtuğ, Yalıkavak'ta jetsörf yaparken görüntülendi.

On parmağında on marifet olan oyuncu profesyonellere taş çıkartan o anlarla yine kendine hayran bıraktı!

On parmağında on marifet olan oyuncu profesyonellere taş çıkartan o anlarla yine kendine hayran bıraktı!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Objektiflere birbirinden havalı pozlarla yansıyan Tatlıtuğ'un o anları geçtiğimiz senelerdeki gibi yine ve yeniden mest etti.

Objektiflere birbirinden havalı pozlarla yansıyan Tatlıtuğ'un o anları geçtiğimiz senelerdeki gibi yine ve yeniden mest etti.

Ünlü isim geçtiğimiz sene hünerlerini böyle sergilemişti👇👀

Ünlü isim geçtiğimiz sene hünerlerini böyle sergilemişti👇👀

Duygularımıza tercüman oldu👇

Duygularımıza tercüman oldu👇
twitter.com
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
3
2
1
1
1
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın