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Kenan Doğulu'nun Çocukluk Yıllarına Dönmüşcesine Tercih Ettiği Bayram Kombini Dillere Fena Düştü

Kenan Doğulu'nun Çocukluk Yıllarına Dönmüşcesine Tercih Ettiği Bayram Kombini Dillere Fena Düştü

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Onedio Üyesi
15.06.2024 - 11:03

Şarkılarıyla yıllardır birçok kişiyi büyülemeyi başaran Kenan Doğulu'yu sevmeyen yok denecek kadar azdır. Geçtiğimiz haftalarda gündeme doğum günü kutlamasıyla gelen şarkıcı bu sefer de kombiniyle çok konuşuldu!

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Her şarkısıyla hit olmayı başaran, yıllara meydan okuyan şarkıcılarımızdan biri olan Kenan Doğulu Türk popunun unutulmaz isimlerinden biri.

Her şarkısıyla hit olmayı başaran, yıllara meydan okuyan şarkıcılarımızdan biri olan Kenan Doğulu Türk popunun unutulmaz isimlerinden biri.

Güzeller güzeli oyuncu Beren Saat ile devam ettirdikleri evlilikle gözler önünde mutlu birlikeliklerini sürdüren Kenan Doğulu her fırsatta eşine olan aşkını belli etmeden geçemiyor!

Güzeller güzeli oyuncu Beren Saat ile devam ettirdikleri evlilikle gözler önünde mutlu birlikeliklerini sürdüren Kenan Doğulu her fırsatta eşine olan aşkını belli etmeden geçemiyor!

Şu sıralar sık sık gündemde gördüğümüz Doğulu önce olaylı doğum günü partisiyle, ardından Yılmaz Erdoğan'a sorduğu soruyla gündemi epey bir sallamıştı.

Şu sıralar sık sık gündemde gördüğümüz Doğulu önce olaylı doğum günü partisiyle, ardından Yılmaz Erdoğan'a sorduğu soruyla gündemi epey bir sallamıştı.

Detaylardan burada bahsetmiştik 👇

31 Mayıs günü çıkarttığı 'Kahve' isimli yeni single ile müzik sektörüne giriş yapan ve adeta yazın geldiğini haber eden isim bu sefer de yeni imajıyla çok konuşuldu!

31 Mayıs günü çıkarttığı 'Kahve' isimli yeni single ile müzik sektörüne giriş yapan ve adeta yazın geldiğini haber eden isim bu sefer de yeni imajıyla çok konuşuldu!

Jantimag kameralarına poz veren Kenan Doğulu'nun şortunun altına giydiği beyaz çoraplar görenlere bayram havasını hatırlattı!

Jantimag kameralarına poz veren Kenan Doğulu'nun şortunun altına giydiği beyaz çoraplar görenlere bayram havasını hatırlattı!
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Çoğumuzu çocukluk yıllarına götüren bu kombinin dillere düşmesi tahmin edersiniz ki pek vakit almadı... Gelin yapılan yorumlara birlikte bakalım👇

Çoğumuzu çocukluk yıllarına götüren bu kombinin dillere düşmesi tahmin edersiniz ki pek vakit almadı... Gelin yapılan yorumlara birlikte bakalım👇
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