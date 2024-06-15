Kenan Doğulu'nun Çocukluk Yıllarına Dönmüşcesine Tercih Ettiği Bayram Kombini Dillere Fena Düştü
Kenan Doğulu'nun Çocukluk Yıllarına Dönmüşcesine Tercih Ettiği Bayram Kombini Dillere Fena Düştü
Şarkılarıyla yıllardır birçok kişiyi büyülemeyi başaran Kenan Doğulu'yu sevmeyen yok denecek kadar azdır. Geçtiğimiz haftalarda gündeme doğum günü kutlamasıyla gelen şarkıcı bu sefer de kombiniyle çok konuşuldu!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Her şarkısıyla hit olmayı başaran, yıllara meydan okuyan şarkıcılarımızdan biri olan Kenan Doğulu Türk popunun unutulmaz isimlerinden biri.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Güzeller güzeli oyuncu Beren Saat ile devam ettirdikleri evlilikle gözler önünde mutlu birlikeliklerini sürdüren Kenan Doğulu her fırsatta eşine olan aşkını belli etmeden geçemiyor!
Şu sıralar sık sık gündemde gördüğümüz Doğulu önce olaylı doğum günü partisiyle, ardından Yılmaz Erdoğan'a sorduğu soruyla gündemi epey bir sallamıştı.
31 Mayıs günü çıkarttığı 'Kahve' isimli yeni single ile müzik sektörüne giriş yapan ve adeta yazın geldiğini haber eden isim bu sefer de yeni imajıyla çok konuşuldu!
Jantimag kameralarına poz veren Kenan Doğulu'nun şortunun altına giydiği beyaz çoraplar görenlere bayram havasını hatırlattı!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Çoğumuzu çocukluk yıllarına götüren bu kombinin dillere düşmesi tahmin edersiniz ki pek vakit almadı... Gelin yapılan yorumlara birlikte bakalım👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın