Tahliye Olduktan Sonra İlk Kez Görüntülendi: Dilan Polat'ın Kardeşi Can Doğu'nun Bitkin Görüntüsü Dikkat Çekti
Tahliye Olduktan Sonra İlk Kez Görüntülendi: Dilan Polat'ın Kardeşi Can Doğu'nun Bitkin Görüntüsü Dikkat Çekti
Aylardır hepimizin yakından takip ettiği Dilan ve Engin Polat'ın geçtiğimiz gün yapılan duruşması sonucunda Dilan Polat'ın kardeşleri Sıla Doğu ve Can Doğu tahliye edildi. Sıla Doğu'dan sonra Can Doğu da ilk kez görüntülendi.
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4 Kasım 20203 tarihinde kara para aklama ve vergi kaçırma suçlamalarıyla Dİlan ve Engin Polat çifti tutuklanmıştı hatırlarsanız. Yalnızca Polat çifti değil Dilan Polat'ın ablası Sıla Doğu ile kardeşi Can Doğu da tutuklanan isimler arasındaydı.
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Herkesin merakla takip ettiği ve kimin ne zaman tahliye edileceğinin merak konusu olduğu Polat davasında geçtiğimiz gün yeni gelişmeler yaşandı. Herkes Dilan ve Engin Polat çifti hakkında haber beklerken Sıla ve Can Doğu tahliye edildi.
Dilan Polat'ın erkek kardeşi Can Doğu, tahliye edildikten sonra ilk kez görüntülendi. Doğu'nun Sıla Doğu'ya göre daha iyi durumda olduğu gözlense de yorgun ve bitik hali gözlerden kaçmadı.
İşte o anlar 👇🏻
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bitkin hâli derken?