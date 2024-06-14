Tahliye Olduktan Sonra İlk Kez Görüntülendi: Dilan Polat'ın Kardeşi Can Doğu'nun Bitkin Görüntüsü Dikkat Çekti

Aylardır hepimizin yakından takip ettiği Dilan ve Engin Polat'ın geçtiğimiz gün yapılan duruşması sonucunda Dilan Polat'ın kardeşleri Sıla Doğu ve Can Doğu tahliye edildi. Sıla Doğu'dan sonra Can Doğu da ilk kez görüntülendi.