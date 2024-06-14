10. Yıl Marşı'nı Mayoyla Okuduğu İçin Linçlenen Hadise'ye Eski Sevgili Sinan Akçıl'dan İkinci Tepki!

10. Yıl Marşı'nı mayolu sahne kıyafetiyle okuduğu için linçlenen Hadise'ye tepki veren isimlerden biri de ünlü şarkıcının eski sevgilisi Sinan Akçıl olmuştu. Akçıl'dan Hadise hakkında ikinci bir açıklama geldi!