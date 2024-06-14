10. Yıl Marşı'nı Mayoyla Okuduğu İçin Linçlenen Hadise'ye Eski Sevgili Sinan Akçıl'dan İkinci Tepki!
10. Yıl Marşı'nı Mayoyla Okuduğu İçin Linçlenen Hadise'ye Eski Sevgili Sinan Akçıl'dan İkinci Tepki!
10. Yıl Marşı'nı mayolu sahne kıyafetiyle okuduğu için linçlenen Hadise'ye tepki veren isimlerden biri de ünlü şarkıcının eski sevgilisi Sinan Akçıl olmuştu. Akçıl'dan Hadise hakkında ikinci bir açıklama geldi!
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Hatırlarsanız ünlü şarkıcının geçtiğimiz haftalarda gerçekleşen bir konserinde Hadise ve ekibi konserin bir bölümünde ellerine Türk ve Atatürk bayraklarını alarak 10. Yıl Marşı'nı okumuş, Hadise'nin mayolu sahne kombini ile marş okuması eleştiri yağmuruna tutulmuştu.
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"Bu kıyafetle marş okunmaz" eleştirilerine katılan isimlerden bir tanesi de ünlü ismin eski sevgilisi Sinan Akçıl olmuş ve Akçıl'ın "Çıktık 'açık' alınla 10 yılda her savaştan" paylaşımı çok konuşulmuştu.
Hadise ve mayo konusu neredeyse kapanmış, sular durulmuşken eski sevgili Sinan Akçıl'dan yeni bir Hadise açıklaması geldi. Yaptığı paylaşımı açıklayan Akçıl, "saygı meselesi bu" diyerek açıklamalarının arkasında durduğunu ifade etti.
İşte o anlar 👇🏻
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