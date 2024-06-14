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Kurban Bayramı'nı Tanzanya'da Geçirecek Gamze Özçelik-Reshad Strik Çiftini Umuda Koşanlar Derneği Yolcu Etti

Kurban Bayramı'nı Tanzanya'da Geçirecek Gamze Özçelik-Reshad Strik Çiftini Umuda Koşanlar Derneği Yolcu Etti

Beyza
Beyza - Onedio İçerik Editörü
14.06.2024 - 19:33

Geçtiğimiz hafta evlenen Gamze Özçelik- Reshad Strik çifti, Kurban Bayramı'nı Tanzanya'da geçirecek. Çifti Umuda Koşanlar Derneği ekibi Tanzanya'ya yolcu etti.

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Umuda Koşanlar Derneği ile binlerce insana yardım götüren Gamze Özçelik çifti, geçtiğimiz hafta Boşnak asıllı Avustralyalı aktör Reshad Strik ile evlenmişti hatırlarsanız.

Umuda Koşanlar Derneği ile binlerce insana yardım götüren Gamze Özçelik çifti, geçtiğimiz hafta Boşnak asıllı Avustralyalı aktör Reshad Strik ile evlenmişti hatırlarsanız.

Birçok başarılı projede yer alsa da Arka Sokaklar dizisindeki Zeynep karakteri ile hafızalara kazınan Gamze Özçelik, özel hayatı ve paylaşımları ile magazin gündeminin en çok konuşulan isimlerinden biri.

Birçok başarılı projede yer alsa da Arka Sokaklar dizisindeki Zeynep karakteri ile hafızalara kazınan Gamze Özçelik, özel hayatı ve paylaşımları ile magazin gündeminin en çok konuşulan isimlerinden biri.

Düğünleri sosyal medyada çok konuşulan çift, Kurban Bayramı'nı Tanzanya'da geçirmeye karar verdi! Yola çıkmak için hazırlık yapan çifti Umuda Koşanlar Derneği ekibi yolcu etti.

Düğünleri sosyal medyada çok konuşulan çift, Kurban Bayramı'nı Tanzanya'da geçirmeye karar verdi! Yola çıkmak için hazırlık yapan çifti Umuda Koşanlar Derneği ekibi yolcu etti.

İşte o anlar 👇🏻

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