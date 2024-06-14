Etekli Pozları Gündem Olan Sefo, "Çocuğum Örnek Almak İsterse Tehlike" Diyen Alişan'a Çok Sert Çıkıştı!
Etekli Pozları Gündem Olan Sefo, "Çocuğum Örnek Almak İsterse Tehlike" Diyen Alişan'a Çok Sert Çıkıştı!
Ünlü rapçi Sefo'nun İskoçya gezisinde etek giydiği anlar gündem olmuş, Alişan ise bu kareler için 'beş yaşındaki çocuğum görüp örnek almak isterse o zaman tehlike ortamı oluşur' demişti. Alişan'a Cennet Mahallesi günlerini hatırlatan Sefo ünlü isme sert çıkıştı.
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Hatırlarsanız geçtiğimiz aylarda ünlü isimlerin etek giyerek verdiği pozlar sosyal medyada çok konuşulmuştu. Önce Sefo'nun İskoçya gezisinde etek giymesiyle başlayan bu gündem Bartu Küçükçağlayan'ın da konser kostümü olarak etek tercih etmesiyle devam etmiş ve birçok kişi tarafından da eleştirilmişti.
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Eser Yenenler'in programına katılan Sefo ise etekli pozuna gelen linçlerden sonra "Etek keyifli bence neden kadınlara kaptırdık onu bilmiyorum yani. Püfür püfür abi!" diyerek linçlere pek de kulak asmadığını göstermişti.
Sefo'nun etekli pozlarını sert cümlelerle eleştiren isimlerinden bir tanesi de Alişan olmuştu. Ünlü isim Sefo'nun etekli pozları için "Cinsiyetsiz bir toplum yaratmak istiyorlar. Ama burası Türkiye, işlemez. Beş yaşındaki çocuğum görüp örnek almak isterse o zaman tehlike ortamı oluşur." ifadelerini kullanmıştı.
Geçtiğimiz günlerde Kaan Ölker'in 'popcast' programına konuk olan Sefo, Alişan'ın açıklamalarına yanıt verdi. Alişan'ın kendisi için söylediği cümlelere karşılık “Cennet Mahallesi dizisinde bir bölümde makyajlı, sarı saçlı, kıvırdığı halleri var. Çocuğunun, bizi görüp etkilenip etkilenme ihtimali varsa, o zaman biz de seni gördük etek giydik diyelim.” açıklamalarında bulunan Sefo, Alişan'a sert çıkıştı.
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