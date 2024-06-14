Etekli Pozları Gündem Olan Sefo, "Çocuğum Örnek Almak İsterse Tehlike" Diyen Alişan'a Çok Sert Çıkıştı!

Ünlü rapçi Sefo'nun İskoçya gezisinde etek giydiği anlar gündem olmuş, Alişan ise bu kareler için 'beş yaşındaki çocuğum görüp örnek almak isterse o zaman tehlike ortamı oluşur' demişti. Alişan'a Cennet Mahallesi günlerini hatırlatan Sefo ünlü isme sert çıkıştı.