Çağla Şıkel'in Yeşillere Büründüğü Bol Dekolteli Son Paylaşımı Sosyal Medya Kullanıcılarını İkiye Böldü!
Çağla Şıkel'in Yeşillere Büründüğü Bol Dekolteli Son Paylaşımı Sosyal Medya Kullanıcılarını İkiye Böldü!
Fiziği ile dikkat çeken ünlü model Çağla Şıkel'in yeşillere büründüğü bol dekolteli son paylaşımı sosyal medya kullanıcılarını ikiye böldü!
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Ünlü model ve televizyon sunucusu Çağla Şıkel, özel hayatını her ne kadar kameralardan uzak yaşamayı tercih etse de son zamanlarda magazin gündeminin en sık konuşulan isimlerinden biri.
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İlginç deneyimleri ile sık sık dillere düşen Şıkel, açıklamaları ve sosyal medya paylaşımları ile de çok konuşuluyor biliyorsunuz ki!
Geçtiğimiz günlerde oğlu Kuzey'in aşık olduğu ve oğlunun başkasına aşık olunca kendisinin çok tuhaf hissettiği açıklamasıyla eleştirilen Şıkel, bu sefer de Ajda Pekkan konserinden yaptığı paylaşımla gündeme geldi.
Paylaşımına "Dün akşamki tarihi konserin bir parçası olmak beni öylesine gururlandırdı ki ❤️💫" notunu düşen Şıkel'in yeşillere büründüğü bol dekolteli paylaşımı sosyal medya kullanıcılarını resmen ikiye böldü!
Kimisi Şıkel'in kombinini çok beğendi, kimisi yerden yere vurdu! Peki ünlü modelin konser kombinine kim ne yorum yaptı? Gelin birlikte bakalım!
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