Bayram Yaklaşırken Artan Bodrum Pahalılığına Bir İsyan da Cenk Eren'den Geldi: "Kan Alırım Adamdan"
Bayram Yaklaşırken Artan Bodrum Pahalılığına Bir İsyan da Cenk Eren'den Geldi: "Kan Alırım Adamdan"
Yüz gerdirme ameliyatı sonrası gündemden düşmeyen Cenk Eren'in çok konuşulan Bodrum fiyatlarına yorumu olay oldu!
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Yaptırdığı estetik işlemiyle yüzünü gerdiren ve bambaşka birine dönüşen Cenk Eren gündeme bomba gibi düşmüş, değişimi çok konuşulmuştu.
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Yapılan yorumların ardından şarkıcının yeni halini beğenen de çok olmuştu, eleştiren de hatırlarsanız... Hatta kendisi kısa sürede nazara geldiğini idda etmiş ve ikinci bir operasyon geçirmek zorunda kalmıştı.
Gelelim konumuza... Biliyorsunuz ki bayramın gelmesiyle birlikte Tatlıtuğ ailesi gibi birçok ünlü isim soluğu Bodrum'da almıştı. Yoğun talep üzerine Bodrum'daki bayram fiyatları ayrı bir olay olmuştu.
Bodrum'daki pahalılığa bir isyan da Cenk Eren'den geldi! "Bir yemeğe 1 milyon ödeyen var. O paraya gider araba alırsın, ama bazılarına çerez parası." ifadelerini kullanan Cenk Eren artan fiyatlara eleştiride bulundu.
"Yerken içerken dikkatli harcıyorum. Zengin değilim. Beni kazıklamaya kalkan olursa kan alırım adamdan" ifadelerini kullanan isim ufak bir uyarıda bulundu! 😂
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