'Kocam da Kocam' Diye Dolaşan Mika Raun Sevgilisini Paylaştıktan Sonra Gelen Yorumlara Ağlayarak Cevap Verdi
'Kocam da Kocam' Diye Dolaşan Mika Raun Sevgilisini Paylaştıktan Sonra Gelen Yorumlara Ağlayarak Cevap Verdi
Cinsiyet geçiş ameliyatı sonrası estetik işlemleriyle tanınmaz hale gelen, sesini bile değiştiren Mika Raun son zamanlarda herkeslerden sakladığı 'Batu'suyla' dikkatleri üzerine çekmişti. Geçtiğimiz günlerde sevgilisinin yüzünü ilk defa paylaşan Mika gelen yorumlara tepki gösterdi!
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Sosyal medya fenomeni olma yoluna YouTube'da yayınladığı videolarla giren, kısa sürede adını neredeyse tüm Türkiye'ye duyuran Mika Raun gündeme sık sık gelen isimlerden biri.
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Estetik işlemlerinden, sosyal medya hesabından her detayını paylaştığı hayatına ilgi odağı olmayı sürdüren isim şu sıralar ilişkisiyle gündemde.
'Kocam da kocam' şeklinde 7/24 paylaştığı sevgilisi Batu'yu takipçilerinden devlet sırrı gibi saklayan Mika Raun ister istemez büyük bir merak oluşturmuştu!
Önce birlikte videolarını paylaşan isim ardından boy boy fotoğraflarını paylaşmaya doyamamıştı... Takipçilerinin yorumları ise gecikmedi! Kimileri Batu'yu sakladığı zamanlar paylaştığı fotoğrafların başkasına ait olduğunu iddia etti.
Birbirlerinin isimlerini vücutlarına kazıtan ikilinin bazı fotoğraflarda dövmelerinin gözükmemesinin üzerine tepkiler çığ gibi büyüyünce Mika'dan ağlayarak çektiği videoyla cevap gecikmedi.
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İşte "Beni sevmiyor olabilirsiniz bari sevene dokunmayın” açıklamasıyla gözyaşlarına sahip çıkamayan Mika Raun'un o anları👇
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