Annelik Ona Çok Yakıştı: Burcu Biricik Kızı Luna'yla İlk Pozunu Paylaşıp Yürek Eritti!
Annelik Ona Çok Yakıştı: Burcu Biricik Kızı Luna'yla İlk Pozunu Paylaşıp Yürek Eritti!
Yaklaşık 1.5 ay önce doğum yapan Burcu Biricik anne olduktan sonra sosyal medya paylaşımlarını biraz azaltmıştı. Ve bugün beklenen oldu! Biricik dünyalar güzeli kızı Luna'yla ilk kez fotoğraf paylaştı.
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Rol aldığı her yapımda büyük ilgi gören, son olarak da Camdaki Kız dizisiyle geniş bir kitleyi oyunculuğuyla etkileyen Burcu Biricik magazin dünyasının en gözde isimlerinden.
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Başarıları kadar duru güzelliği ve sempatikliğiyle de beğeni toplayan ünlü oyuncu, 2014'ten bu yana Emre Yetkin'le evliliklerinin 10. yılında bir bebekleri olacağı müjdesiyle herkesi sevindirmişti.
Biricik, eşiyle beraber bir kız bebek beklediğini ve adını Luna koyacaklarını öğrendiğimiz güzeller güzeli oyuncunun hamilelik pozlarıyla mest etmişti.
15 Temmuz Pazartesi günü normal doğum yapan Burcu Biricik aylardır yolunu gözlediği bebeğini kucağına almanın mutluluğunu yaşamıştı.
Doğumun ardından sosyal medya kullanımını eskisine kıyasla bir miktar azalttığını fark ettiğimiz ünlü oyuncunun bebişiyle ne zaman bir fotoğraf paylaşacağını merakla bekliyorduk ki...
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"Post your 'Mentally, I’m here’ picture" notuyla minik kızı Luna'yla ilk pozunu Instagram hesabından paylaşan Burcu Biricik gözlerimizden kalpler çıkarttı!
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