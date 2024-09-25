Batuhan Karacakaya Acil Olarak Ameliyata Alındı: Hastane Odasından Son Durumunu Paylaştı!

Adaki performansıyla uzun süre konuşulan Karacakaya popüler yarışmanın diğer sezonlarında da mücadele etmişti. Survivor 2022: All Star'da üçüncülük elde eden ünlü oyuncu 2023 Survivor All Star'a da katılarak aynı şekilde adadan 3. olarak ayrılmıştı.