Batuhan Karacakaya Acil Olarak Ameliyata Alındı: Hastane Odasından Son Durumunu Paylaştı!
Batuhan Karacakaya Acil Olarak Ameliyata Alındı: Hastane Odasından Son Durumunu Paylaştı!
Son olarak Survivor yarışmasıyla karşımıza çıkan Batuhan Karacakaya acil olarak ameliyata alındı. Ünlü oyuncu hastane odasından paylaşım yaparak son durumu ve rahatsızlığı hakkında bilgi verdi.
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Türk dizi tarihinin en ikonik yapımlarından Aşk-ı Memnu dizisinde Beren Saat ve Kıvanç Tatlıtuğ gibi isimlerle rol alan Batuhan Karacakaya 'Bülent' karakteriyle hafızalara kazınmıştı.
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Daha sonrasında Umutsuz Ev Kadınları, Diriliş Ertuğrul gibi yapımlarda da rol alan ünlü oyuncu kariyeri kadar özel hayatı ve değişimiyle de adından sıkça söz ettirmişti.
Ardıdan 2021 yılında Acun Ilıcalı'nın sunucululuğunu üstlendiği Survivor Ünlüler-Gönüllüler yarışmasına katılmış ve 7. olmuştu.
Batuhan Karacakaya da birçok rakibi gibi zorlu parkurlarda çok kez sakatlık yaşayan isimlerden biri olmuştu. Ünlü oyuncu geçtiğimiz gün acil olarak ameliyata alındığını duyurdu.
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Hastane odasından "Bileğim ağrıyor demiştim. Gören her doktor senin acil bir şekilde ameliyata girmen gerekiyor dedi. Bileğimde parça bir kemik kopmuş ve serbest bir şekilde bileğimde geziyormuş. Bu da aşırı ağrıya sebep oluyormuş" açıklamasında bulunup, sözlerine devam etti:
"Şimdi size bileğimden çıkan ve 5 aydır bununla koştuğum o parçayı göstereceğim" diyerek ameliyatla alınan kemiği de paylaştı.
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