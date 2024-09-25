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Batuhan Karacakaya Acil Olarak Ameliyata Alındı: Hastane Odasından Son Durumunu Paylaştı!

Batuhan Karacakaya Acil Olarak Ameliyata Alındı: Hastane Odasından Son Durumunu Paylaştı!

Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim - Onedio Editörü
25.09.2024 - 13:50

Son olarak Survivor yarışmasıyla karşımıza çıkan Batuhan Karacakaya acil olarak ameliyata alındı. Ünlü oyuncu hastane odasından paylaşım yaparak son durumu ve rahatsızlığı hakkında bilgi verdi.

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Türk dizi tarihinin en ikonik yapımlarından Aşk-ı Memnu dizisinde Beren Saat ve Kıvanç Tatlıtuğ gibi isimlerle rol alan Batuhan Karacakaya 'Bülent' karakteriyle hafızalara kazınmıştı.

Türk dizi tarihinin en ikonik yapımlarından Aşk-ı Memnu dizisinde Beren Saat ve Kıvanç Tatlıtuğ gibi isimlerle rol alan Batuhan Karacakaya 'Bülent' karakteriyle hafızalara kazınmıştı.

Daha sonrasında Umutsuz Ev Kadınları, Diriliş Ertuğrul gibi yapımlarda da rol alan ünlü oyuncu kariyeri kadar özel hayatı ve değişimiyle de adından sıkça söz ettirmişti.

Daha sonrasında Umutsuz Ev Kadınları, Diriliş Ertuğrul gibi yapımlarda da rol alan ünlü oyuncu kariyeri kadar özel hayatı ve değişimiyle de adından sıkça söz ettirmişti.

Ardıdan 2021 yılında Acun Ilıcalı'nın sunucululuğunu üstlendiği Survivor Ünlüler-Gönüllüler yarışmasına katılmış ve 7. olmuştu.

Ardıdan 2021 yılında Acun Ilıcalı'nın sunucululuğunu üstlendiği Survivor Ünlüler-Gönüllüler yarışmasına katılmış ve 7. olmuştu.

Adaki performansıyla uzun süre konuşulan Karacakaya popüler yarışmanın diğer sezonlarında da mücadele etmişti. Survivor 2022: All Star'da üçüncülük elde eden ünlü oyuncu 2023 Survivor All Star'a da katılarak aynı şekilde adadan 3. olarak ayrılmıştı.

Batuhan Karacakaya da birçok rakibi gibi zorlu parkurlarda çok kez sakatlık yaşayan isimlerden biri olmuştu. Ünlü oyuncu geçtiğimiz gün acil olarak ameliyata alındığını duyurdu.

Batuhan Karacakaya da birçok rakibi gibi zorlu parkurlarda çok kez sakatlık yaşayan isimlerden biri olmuştu. Ünlü oyuncu geçtiğimiz gün acil olarak ameliyata alındığını duyurdu.
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Hastane odasından "Bileğim ağrıyor demiştim. Gören her doktor senin acil bir şekilde ameliyata girmen gerekiyor dedi. Bileğimde parça bir kemik kopmuş ve serbest bir şekilde bileğimde geziyormuş. Bu da aşırı ağrıya sebep oluyormuş" açıklamasında bulunup, sözlerine devam etti:

Hastane odasından "Bileğim ağrıyor demiştim. Gören her doktor senin acil bir şekilde ameliyata girmen gerekiyor dedi. Bileğimde parça bir kemik kopmuş ve serbest bir şekilde bileğimde geziyormuş. Bu da aşırı ağrıya sebep oluyormuş" açıklamasında bulunup, sözlerine devam etti:

'Ada'da kaptığım bir hastalık yüzünden ameliyatım ertelenmişti ve kortizon tedavisi görüyordum. Şimdi ameliyatımı oldum. Her şey yolunda.'

"Şimdi size bileğimden çıkan ve 5 aydır bununla koştuğum o parçayı göstereceğim" diyerek ameliyatla alınan kemiği de paylaştı.

"Şimdi size bileğimden çıkan ve 5 aydır bununla koştuğum o parçayı göstereceğim" diyerek ameliyatla alınan kemiği de paylaştı.

İşte Batuhan Karacakaya'nın Instagram hesabı üzerinden yaptığı paylaşım...

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