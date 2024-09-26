Tan Taşçı, Kandıralı Ferdi'nin Videosunu Paylaşıp Bu Kadar Fenomen Hale Getirilmesine Epey Öfkelendi!
Tan Taşçı, Kandıralı Ferdi'nin Videosunu Paylaşıp Bu Kadar Fenomen Hale Getirilmesine Epey Öfkelendi!
Şarkılarıyla gönüllere taht kuran Tan sosyal medya paylaşımlarıyla da gündeme damga vurmaya devam ediyor. Sosyal medyada şarkıları yanlış söyleyerek ünlenen Kandıralı Ferdi'nin böylesi popüler olmasına öfkelenen Tan 'Bunları izleye izleye beyniniz erimedi mi hala?' diyerek tepki gösterdi.
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Sosyal medyayı kullanıp da Kandıralı Ferdi adına denk gelmeyen pek kimse kalmamıştır. Halı sahada gol attıktan sonra dillere pelesenk 'Aşkın Olayım' şarkısını "Aşkın olayım, seni benden natı natı natttı. Kalbin olayım..." diye uydurarak söylediği videoyla tanınmıştı kendisi.
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Herkesin 'Kandıralı Ferdi' adıyla tanıdığı Ferdi Gülezen, TikTok üzerinden açtığı canlı yayınlarda kendisine gelen şarkıları da neredeyse baştan sona yanlış söyleyerek popüler hale geldi.
Spotify tarafından 'Kandıralı Ferdi'nin Söyleyemediği Şarkılar' adında bir dinleme listesi dahi oluşturuldu, durumu buradan bile anlayabilirsiniz.
Daha önce Mabel Matiz'den Simge'ye birçok ünlü şarkıcının parçalarını kendine has yanlışlıklarla dolu tarzıyla okuyup bir anda popüler olan Kandıralı Ferdi bir kesimi güldürse de belli bir kesim tarafından çok olumlu karşılanmıyor.
Kendisinin otogarda iki genç kadına saldırdığı anlarsa hiç güldürmemişti...
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Geçtiğimiz günlerde Çanakkale’nin Çan ilçesinde sahneye çıkan İlyas Yalçıntaş'ın sahnesine Kandıralı Ferdi'yi alıp epey güldüğü anlar sosyal medyada gündem olmuştu.
Ferdi Gülezen'in kısacık zaman içinde böylesine popüler olmasına tepki gösteren isimlerden biri de şarkılarıyla gönüllere taht kurmuş Tan Taşçı oldu.
Twitter (X) hesabından Kandıralı Ferdi'nin bir videosunu paylaşan Tan "Bu ve benzeri saçmalıklarla daha ne kadar eğleneceksiniz, izlenim için daha ne kadar kullanacaksınız, karşılığında maddi manevi yardımcı oluyor musunuz?" diyerek çıkıştı.
"Psikolojisi ve akıl sağlığı hem ilerisi hem şimdisi için kontrol altında mı? Başka işimiz, derdimiz mi yok ? Bunları izleye izleye beynimiz erimedi mi hala?"
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