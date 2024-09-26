Tan Taşçı, Kandıralı Ferdi'nin Videosunu Paylaşıp Bu Kadar Fenomen Hale Getirilmesine Epey Öfkelendi!

Şarkılarıyla gönüllere taht kuran Tan sosyal medya paylaşımlarıyla da gündeme damga vurmaya devam ediyor. Sosyal medyada şarkıları yanlış söyleyerek ünlenen Kandıralı Ferdi'nin böylesi popüler olmasına öfkelenen Tan 'Bunları izleye izleye beyniniz erimedi mi hala?' diyerek tepki gösterdi.