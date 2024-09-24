Çanakkale'de Sahne Alan İlyas Yalçıntaş'tan Kandıralı Ferdi Sürprizi!

Sosyal medya fenomeni ve şarkıları yanlış söylemesiyle tanınan Kandıralı Ferdi, Çanakkale'de sahne alan ünlü sanatçı İlyas Yalçıntaş’ın konuk sanatçısı olarak düet yaptı. O anlar, TikTok kullanıcısı @lmecemm tarafından paylaşıldı.
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Çanakkale’nin Çan ilçesinin işgalden kurtuluşu nedeniyle düzenlenen konserde ünlü sanatçı İlyas Yalçıntaş sahne aldı. Yalçıntaş, performansının ortasında sürpriz bir ismi sahnesine davet ederek izleyenleri şaşırttı.
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Şarkıları yanlış söylemesiyle tanınan Kandıralı Ferdi, Yalçıntaş’ın sahnesinde yer aldı. İkili, Yalçıntaş’ın hit parçası “İncir” şarkısını birlikte seslendirdi. Performansları izleyenler tarafından büyük beğeni topladı ve ortaya renkli görüntüler çıktı.
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