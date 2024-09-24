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Çanakkale'de Sahne Alan İlyas Yalçıntaş'tan Kandıralı Ferdi Sürprizi!

Çanakkale'de Sahne Alan İlyas Yalçıntaş'tan Kandıralı Ferdi Sürprizi!

Elgiz
Elgiz - Onedio Üyesi
24.09.2024 - 14:21

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Sosyal medya fenomeni ve şarkıları yanlış söylemesiyle tanınan Kandıralı Ferdi, Çanakkale'de sahne alan ünlü sanatçı İlyas Yalçıntaş’ın konuk sanatçısı olarak düet yaptı. O anlar, TikTok kullanıcısı @lmecemm tarafından paylaşıldı.

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Çanakkale’nin Çan ilçesinin işgalden kurtuluşu nedeniyle düzenlenen konserde ünlü sanatçı İlyas Yalçıntaş sahne aldı. Yalçıntaş, performansının ortasında sürpriz bir ismi sahnesine davet ederek izleyenleri şaşırttı.

Çanakkale’nin Çan ilçesinin işgalden kurtuluşu nedeniyle düzenlenen konserde ünlü sanatçı İlyas Yalçıntaş sahne aldı. Yalçıntaş, performansının ortasında sürpriz bir ismi sahnesine davet ederek izleyenleri şaşırttı.

Şarkıları yanlış söylemesiyle tanınan Kandıralı Ferdi, Yalçıntaş’ın sahnesinde yer aldı. İkili, Yalçıntaş’ın hit parçası “İncir” şarkısını birlikte seslendirdi. Performansları izleyenler tarafından büyük beğeni topladı ve ortaya renkli görüntüler çıktı.

Şarkıları yanlış söylemesiyle tanınan Kandıralı Ferdi, Yalçıntaş’ın sahnesinde yer aldı. İkili, Yalçıntaş’ın hit parçası “İncir” şarkısını birlikte seslendirdi. Performansları izleyenler tarafından büyük beğeni topladı ve ortaya renkli görüntüler çıktı.

İşte o anlar👇📽️

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