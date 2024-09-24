Çanakkale'de Sahne Alan İlyas Yalçıntaş'tan Kandıralı Ferdi Sürprizi!

Sosyal medya fenomeni ve şarkıları yanlış söylemesiyle tanınan Kandıralı Ferdi, Çanakkale'de sahne alan ünlü sanatçı İlyas Yalçıntaş’ın konuk sanatçısı olarak düet yaptı. O anlar, TikTok kullanıcısı @lmecemm tarafından paylaşıldı.