Bu Gözler Neler Görmüş: Seda Sayan'ın Güldüren Anları ve Skandallarını Birlikte Mercek Altına Alalım!
Bu Gözler Neler Görmüş: Seda Sayan'ın Güldüren Anları ve Skandallarını Birlikte Mercek Altına Alalım!
Televizyon sunuculuğuyla ön plana çıkan; aynı zamanda oyunculuk ve şarkıcılık yapan Seda Sayan'ın yaşadığı ikonik, komik ve aynı zamanda skandal olayları gelin yeniden hatırlayalım!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Seda Sayan deyince birçoğunuzun kulaklarında ''Bacım'' sesi yankılanıyordur. Sayan, oyunculuk ve şarkıcılık kariyeri olsa da televizyon ekranlarında sunduğu programlarla akıllarımızda yer etmiş bir isim.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Aurası, sunduğu programlarda ortaya koymaktan hiç çekinmediği kendine has üslubu ve dobralığıyla dikkat çeken ünlü ismin komik, ikonik ve aynı zamanda skandallarla dolu anılarını sizler için derledik; hazırsanız başlayalım!
Belki hatırlarsınız, 70'li yılların sonu ve 80'lerin başı ülkemizdeki kadın oyuncuların daha çok cinsellik barındıran sahnelerle anılmaya başlandığı ve bu şekilde ön plana çıkartıldıkları yıllardı. Seda Sayan da bu furyanın etkisinde kalmış olacak ki 1983 yılında Erkekçe dergisine verdiği bir röportajda "Hiçbir çıkar sevişmemde orgazm olmamış bir kadınım!" demişti.
Ah ne günlerdi, diyerek devam ediyoruz! Seda Sayan ve Mahsun Kırmızıgül bir döneme aşklarıyla damga vurmuştu hatırlarsınız. O süreçte Mahsun Kırmızıgül, eski sevgilisi Cansu Özzengin'le görüntülenince Seda'nın ev basıp "Mahsun için artık sen yoksun, sadece ben varım!" diyerek Özzengin'i dövmüştü.
Her deli dolu aşk gibi bir gün bu aşkın da sonu geldi elbette. Seda Sayan ise 3 senelik ilişkilerinin sonunda kendisini aldatan Mahsun Kırmızıgül'ün Etiler'deki dairesine dalıp Mahsun'un tüm kıyafetlerini, evin perdelerini ve koltuklarını makasla kesmesinin ardından hızını alamayıp bir de üzerine evdeki televizyonu patlatmıştı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Koyu bir Fenerbahçeli olduğu için kendinden emin bir şekilde "Fenerbahçe şampiyon olacak, olmazsa saçımı kestiririm!" diyen Sayan, o sene Galatasaray şampiyon olunca saçlarını kestirmişti.
Aşka aşık olanların anlayacağı bir hikayeyle devam ediyoruz. Seda Hanım, trafikte kırmızı ışıkta beklerken arabanın camından "Seda Hanım, sizin büyük bir hayranınızım!" diyen motorcu kuryeye (Soner Yapcacık) ilk gördüğü anda aşık olunca, "Sağa çek" diyip tanışmalarının 3. dakikasında kuryeye evlenme teklif etmiş ve adamla evlenmişti.
Erol Köse'yle ilk kavgalarının nasıl başladığını anlatacakken acaba anlatmasam mı diye düşünüp konuyu kapatmıştı kendisi. İddiaya göre, bu kavga bir ödül töreninde karşılaştıklarında Seda Sayan'ın Köse'ye gidip ''Sen benim çıplak fotoğraflarımı yayınladın, rezil oldum!'' demesiyle başlamıştı.
Polemiklerinden ardından da Erol Köse'yi gördüğü ilk yerde çantasıyla dövmüştü...
Futbolculardan hızlı etkilenmesiyle de bilinen Sayan, "Futbolculara canım feda! Onların formunu gelip bana sorsunlar, antrenörlerden çok ben onları çalıştırıyorum, moral veriyorum" diyerek skandal röportajlarına bir yenisini eklemişti.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Gerçek aşkı bulma yolunda birçok evlilik geçiren Seda Sayanın beşinci evliliğini yaptığı Gökhan Şükür, gazetelere "Çok mutluyuz, evliliğimizde her şey yolunda" röportajını verdikten 1 gün sonra Seda'nın kocasını boşamıştı ve boşandıklarını gazetelerden öğrenince şok olan Gökhan Şükür, "Seda'nın beni boşadığını ben de bilmiyordum" demişti.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın