Dünyaca Ünlü Şarkıcı Halsey, PAPER Magazin İçin Yeni İmajıyla Kameraların Karşısına Geçti!
Dünyaca Ünlü Şarkıcı Halsey, PAPER Magazin İçin Yeni İmajıyla Kameraların Karşısına Geçti!
Dünyaca ünlü şarkıcı Halsey, bir magazin dergisinin kapak kızı oldu. Yenilikçi bir stile sahip olup, tarzını sıkça değiştiren ve bunun için peruklardan da yardım alan güzel şarkıcı yeni imajıyla dikkat çeken pozlar verdi.
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Halsey'i 2017 yılında eski sevgilisi G-Eazy ile birlikte çıkarttığı ''Him & I'' isimli şarkıyla ülkemizdeki müzik listelerine en üst sıralardan girmesiyle tanımıştık.
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Dünyaca ünlü şarkıcı, 2019'da yaptığı paylaşımlarla gönlünü bir Türk'e kaptırdığını belli etmişti. Halsey'in Alev Aydın ile bir ilişki yaşadığı, hamile olduğunu duyurmasının ardından 2021 yılında kesinleşmişti.
Yazılan şarkılar, yaptırılan dövmeler ve bir de nur topu gibi bir bebeğe rağmen Halsey'in 'yenge'liği yalnızca beş yıl sürdü. Alev Aydın ve Halsey çifti dostça yollarını ayırdı.
Sonu ayrılık da olsa Halsey, bu ilişkinin ardından ülkemizdeki tanınırlığını daha da çok arttırmış oldu.
Güzel şarkıcının dört şarkıdan oluşan yeni albümü 'Ego' bugün dijital platformlarda yayımlandı. Yeni albümüyle birlikte yeni bir imaja bürünen Halsey, PAPER Magazin için kameraların karşısına geçti.
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Bu sezon dünya çapında moda olan leopar desenini üzerinde taşıdığı bir kürk tercih eden Halsey, siyah kabarık saçları ve renkli makyajıyla nostaljik esintileri günümüze taşımayı başardı👇
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