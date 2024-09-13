Görüş Bildir
Haberler
Magazin
Katıldığı Bir Davette Yeni İmajıyla Dikkat Çeken Serenay Sarıkaya'yı Takipçileri Mert Demir'e Benzetti!

Katıldığı Bir Davette Yeni İmajıyla Dikkat Çeken Serenay Sarıkaya'yı Takipçileri Mert Demir'e Benzetti!

Begüm
Begüm - Onedio Üyesi
13.09.2024 - 17:42

Serenay Sarıkaya, geçtiğimiz gün katıldığı bir davette yeni imajıyla görüntülendi. Güzel oyuncu, maskülen stiliyle dikkat çekti. Sarıkaya'nın o hali görenlere ''Mert Demir'e ne kadar benzemiş!'' dedirtti.

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Güzel oyuncu Serenay Sarıkaya'yı en son Kimler Geldi Kimler Geçti isimli dizide Avukat Leyla karakteriyle izlemiştik.

Güzel oyuncu Serenay Sarıkaya'yı en son Kimler Geldi Kimler Geçti isimli dizide Avukat Leyla karakteriyle izlemiştik.

Sarıkaya bu yıl, hem yer aldığı projelerle hem de aşk hayatıyla oldukça konuşuldu biliyorsunuz. Kendisi bir süredir şarkıcı Mert Demir ile dolu dizgin bir aşk yaşıyor ve ikili aşklarıyla sık sık magazin gündemine düşüyor.

Sarıkaya bu yıl, hem yer aldığı projelerle hem de aşk hayatıyla oldukça konuşuldu biliyorsunuz. Kendisi bir süredir şarkıcı Mert Demir ile dolu dizgin bir aşk yaşıyor ve ikili aşklarıyla sık sık magazin gündemine düşüyor.

Dün karizmatik şarkıcı Mert Demir, Instagram hesabından gri takım elbiseli bir fotoğrafını Arap Şükrü'nün Götür Beni Gittiğin Yere isimli şarkısıyla birlikte paylaştı. Ünlü ismin bu paylaşımı birçok beğeniyi beraberinde getirdi.

Dün karizmatik şarkıcı Mert Demir, Instagram hesabından gri takım elbiseli bir fotoğrafını Arap Şükrü'nün Götür Beni Gittiğin Yere isimli şarkısıyla birlikte paylaştı. Ünlü ismin bu paylaşımı birçok beğeniyi beraberinde getirdi.

Demir, günlük hayatında da sahne kostümlerinde olduğu gibi nostaljik esintiler taşıyan parçaları üzerinde bulundurmayı oldukça seviyor. Kendisini gömlek ve kumaş pantolon ikilisiyle de sık sık görüyoruz zaten. Nitekim bizler de önceki yazılarımızda, cover'ını yaptığı parçaları ve stilini göz önünde bulundurarak ''arabesk karizma'' demeyi uygun görmüştük kendisine 👇

Demir, günlük hayatında da sahne kostümlerinde olduğu gibi nostaljik esintiler taşıyan parçaları üzerinde bulundurmayı oldukça seviyor. Kendisini gömlek ve kumaş pantolon ikilisiyle de sık sık görüyoruz zaten. Nitekim bizler de önceki yazılarımızda, cover'ını yaptığı parçaları ve stilini göz önünde bulundurarak ''arabesk karizma'' demeyi uygun görmüştük kendisine 👇

Geçtiğimiz gün Serenay Sarıkaya ise bir sergi davetine katıldı. Sarıkaya'nın tercih ettiği gri takım, sevgilisi Mert Demir'in kıyafetlerini andırdı. Bir de üzerine saçlarını yandan ayırıp toplayan güzel oyuncuyu görenler ''Abla, Mert Demir olmuşsun!'' demeden duramadı.

Geçtiğimiz gün Serenay Sarıkaya ise bir sergi davetine katıldı. Sarıkaya'nın tercih ettiği gri takım, sevgilisi Mert Demir'in kıyafetlerini andırdı. Bir de üzerine saçlarını yandan ayırıp toplayan güzel oyuncuyu görenler ''Abla, Mert Demir olmuşsun!'' demeden duramadı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Şöyle bir de yakından bakalım kendisine👇

Şöyle bir de yakından bakalım kendisine👇

Serenay Sarıkaya'yı aşkı Mert Demir'e benzeten bazı kullanıcıların yorumları ise bu şekildeydi👇

Serenay Sarıkaya'yı aşkı Mert Demir'e benzeten bazı kullanıcıların yorumları ise bu şekildeydi👇

👇

👇

👇

👇

👇

👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

👇

👇

İlginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
2
1
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın