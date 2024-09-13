Narin'in Vefatına Üzüntülerini Dile Getiren Oyuncu Çift Giray Altınok ve Cansu Diktaş Çözümü Eğitimde Buldu!

Son dönemlerde oldukça revaçta olan başarılı oyuncu Giray Altınok ve eşi Cansu Diktaş, Narin cinayetiyle ilgili sessiz kalamadı. Oyuncu çift, üzüntülerini dile getirirken, bu ve benzeri olaylarda çözümü doğru eğitimde ve caydırıcı cezalarda buldu.