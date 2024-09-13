Narin'in Vefatına Üzüntülerini Dile Getiren Oyuncu Çift Giray Altınok ve Cansu Diktaş Çözümü Eğitimde Buldu!
Narin'in Vefatına Üzüntülerini Dile Getiren Oyuncu Çift Giray Altınok ve Cansu Diktaş Çözümü Eğitimde Buldu!
Son dönemlerde oldukça revaçta olan başarılı oyuncu Giray Altınok ve eşi Cansu Diktaş, Narin cinayetiyle ilgili sessiz kalamadı. Oyuncu çift, üzüntülerini dile getirirken, bu ve benzeri olaylarda çözümü doğru eğitimde ve caydırıcı cezalarda buldu.
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Giray Altınok, ismini son zamanlarda oldukça geniş kitlelere duyurmayı başaran bir oyuncu. Altınok, şimdilerde oldukça sevilen Prens isimli dizinin hem senaryosunu yazmış hem de başrolü olan 'Prens' karakterine hayat vermişti biliyorsunuz.
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Prens'imiz 2018 yılından beri kendisi gibi oyuncu olan Cansu Diktaş ile evli ve de oldukça mutlu. Hatta çiftimiz şimdilerde anne baba olmak için gün sayıyor.
Geçtiğimiz günlerde, on dokuz gündür kayıp olan Narin Güran'dan gelen haberle ülkece sarsılmıştık. Dere kenarında cansız bedenine ulaşılan minik Narin'e yaşatılanlara birçok tanınır isimden tepki de ardı ardına gelmişti.
Dün akşam Magazin Burada muhabirlerince görüntülenen Giray Altınok ve Cansu Diktaş da Narin hakkında konuştu. Çift, caydırıcı cezaların artması gerektiğini ve eğitimin oldukça önemli olduğunu söyledi. Diktaş: ''Umarız ki bu son olur artık.'' derken Altınok: ''(Bunu yapanların) Bir daha gün yüzü görmemeleri lazım.'' dedi.
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