Ayrılık Kısa Sürdü: Mehmet Ali Erbil 40 Yaş Küçük Sevgilisi Gülseren Ceylan ile Yeniden Birlikte Görüntülendi!

Bir süredir kendinden kırk yaş küçük Gülseren Ceylan ile aşk yaşayan ünlü sunucu Mehmet Ali Erbil, geçtiğimiz haftalarda bu aşkın bittiğini açıklamıştı. İkili dün akşam, muhabirler tarafından yeniden birlikte görüntülendi.