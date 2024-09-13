Ayrılık Kısa Sürdü: Mehmet Ali Erbil 40 Yaş Küçük Sevgilisi Gülseren Ceylan ile Yeniden Birlikte Görüntülendi!
Ayrılık Kısa Sürdü: Mehmet Ali Erbil 40 Yaş Küçük Sevgilisi Gülseren Ceylan ile Yeniden Birlikte Görüntülendi!
Bir süredir kendinden kırk yaş küçük Gülseren Ceylan ile aşk yaşayan ünlü sunucu Mehmet Ali Erbil, geçtiğimiz haftalarda bu aşkın bittiğini açıklamıştı. İkili dün akşam, muhabirler tarafından yeniden birlikte görüntülendi.
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Televizyon programlarının aranan yüzü Mehmet Ali Erbil, bir süredir karmaşık aşk hayatıyla gündeme geliyor.
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Erbil, geçtiğimiz yıl Gülseren Ceylan ile sevgili olmuştu. Çift, dört aylık birlikteliklerinin ardından ayrılmış; Mehmet Ali Erbil başkalarıyla da görüntülenmişti. Bu duruma Gülseren Hanım, kayıtsızsız kalmayarak sosyal medya üzerinden konuşmuştu.
Gelgelelim çift daha sonrasında yeniden barışmıştı. Bir süre birlikte gayet mutlu görüntülenen çifte adeta nazar değdi ve çift geçtiğimiz haftalarda yollarını tekrar ayırdı.
Ayrılık sürecinde Mehmet Ali Bey, yeni sevgilisi olduğu iddia edilen bir hanımefendiyle TikTok canlı yayını açarken, Gülseren Ceylan da 'asla barışmam' diyerek büyük konuşunca bu aşkı maziye gömdüler sanmıştık ki...
Araya Serdar Ortaç faktörü girdi. Geçtiğimiz akşam görüntülenen Mehmet Ali Erbil ve Gülseren Ceylan'a nasıl barıştıkları sorulunca Erbil, Serdar Ortaç'ın her iki tarafı da arayarak ikna ettiğini söyledi.
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2. Sayfa Objektiflerine Yakalanan Mehmet Ali Erbil, Gülseren Ceylan ve Serdar Ortaç'ın konuşmasını merak edenleri şöyle alalım👇
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