Hemen Yenisini mi Buldu? Mehmet Ali Erbil Sevgilisi Olduğu İddia Edilen Genç Kızla TikTok’ta Canlı Yayın Açtı
Hemen Yenisini mi Buldu? Mehmet Ali Erbil Sevgilisi Olduğu İddia Edilen Genç Kızla TikTok’ta Canlı Yayın Açtı
Ünlü sunucu Mehmet Ali Erbil, geçtiğimiz haftalarda sevgilisi Gülseren Ceylan ile yollarını ayırmasıyla gündeme geldi. Erbil, ayrılığın üzerinden kısa bir süre geçmiş olmasına rağmen yeni kız arkadaşıyla canlı yayın açınca dikkatleri yeniden üzerine çekmeyi başardı.
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Mehmet Ali Erbil'i rol aldığı dizi ve filmlerden ziyade sunuculuğunu üstlendiği yarışma programlarıyla tanıyoruz.
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Kendisi son dönemlerde sosyal medyayı da bir hayli aktif kullanıyor. Erbil daha çok, TikTok üzerinden canlı yayınlar açıp takipçileriyle etkileşime girmeyi tercih ediyor.
Ünlü sunucu, kendinden 40 yaş küçük sevgilisi Gülseren Ceylan ile bir süre birliktelik yaşamış fakat geçtiğimiz ay ikili yollarını ayırmıştı.
Ceylan'a doğum gününde evlilik teklif etmesinin ardından magazin dünyası olarak yeni bir düğün beklerken, ayrılık haberinin gelmesine oldukça şaşırmıştık. Bir de bunun üzerine, Mehmet Ali Erbil ile Gülseren Ceylan'ın imam nikahı kıydığı ortaya çıkınca herkes gibi bizler de şoke olmuştuk.
Hatta Gülseren Hanım'ın iddiasına göre, ayrılığın nedeni Gülseren Ceylan'ın evliliklerini resmiyete döküp nikahla taçlandırmak isterken; Mehmet Ali Bey'in bunu istememesiymiş👀
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Şimdilerde ise ünlü sunucunun bembeyaz bir defter sayfası misali yeni bir aşka yelken açtığı iddia edildi. Mehmet Ali Erbil'in yeni sevgilisiyle açtığı TikTok yayını bu şekilde görüntülendi👇
O anları merak edenler için şöyle bıraktık👇
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