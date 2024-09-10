Hemen Yenisini mi Buldu? Mehmet Ali Erbil Sevgilisi Olduğu İddia Edilen Genç Kızla TikTok’ta Canlı Yayın Açtı

Ünlü sunucu Mehmet Ali Erbil, geçtiğimiz haftalarda sevgilisi Gülseren Ceylan ile yollarını ayırmasıyla gündeme geldi. Erbil, ayrılığın üzerinden kısa bir süre geçmiş olmasına rağmen yeni kız arkadaşıyla canlı yayın açınca dikkatleri yeniden üzerine çekmeyi başardı.