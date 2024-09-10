Ceyda Düvenci'nin Programına Katılan Ayşegül Aldinç Çarpıcı Açıklamalarda Bulundu: ''Rahatsız Olsunlar''
Ceyda Düvenci'nin Programına Katılan Ayşegül Aldinç Çarpıcı Açıklamalarda Bulundu: ''Rahatsız Olsunlar''
Şarkıcı ve oyuncu Ayşegül Aldinç, geçtiğimiz günlerde Bambaşka Sohbetler isimli programa konuk olarak çarpıcı açıklamalarda bulundu.
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Genç yaşlardan bu yana müzikle iç içe bir yaşam süren Ayşegül Aldinç'in profesyonel müzik hayatına ilk adım atışı Eurovision Şarkı Yarışması'na Modern Folk Üçlüsü ile birlikte katılmasıyla olmuştu.
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Ardından; 80'li yılların sonunda ve 90'lı yıllarda çıkarttığı albümlerle müzik hayatına devam eden şarkıcı, aynı zamanda dizi ve filmlerde rol alarak oyunculuğa da hızlı bir giriş yapmıştı.
Hatta kendisini en son Pis Yedili isimli televizyon dizisinde izlemiştik. Aldinç, ''O Kız'' şarkısını aynı dizide seslendirerek izleyenlerin büyük beğenisini kazanmış ve o dönemde epey konuşulmuştu, belki hatırlarsınız.
Ayşegül Aldinç, bir süredir ekranlardan uzak bir yaşam sürüyordu. Fakat geçtiğimiz günlerde NTV'de yayınlanan Ceyda Düvenci'nin sunduğu Bambaşka Sohbetler isimli programa katıldı.
Programda iddialı açıklamalara imza atan Aldinç: ''Kıskanıldığımı biliyorum. Bazı konularda engel oldunduğumu da biliyorum. Bunların kimler olduğunu da biliyorum. Günün birinde hayatımla ilgili kitap yazdığımda isimlerini değiştirebilirim ama içimde çok tutarak bu dünyadan gitmeyi düşünmüyorum. Çünkü onlar yaparken mutluydu.''
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Ayşegül Aldinç'in konuşmasını izlemek isteyenleri şöyle alalım👇
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