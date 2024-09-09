Bu Sefer Film Değil, Gerçek: Barış Arduç ve Gupse Özay'ın Kızlarına Özel Süslü Püslü Doğum Günü Kutlaması
Bu Sefer Film Değil, Gerçek: Barış Arduç ve Gupse Özay'ın Kızlarına Özel Süslü Püslü Doğum Günü Kutlaması
Geçtiğimiz yıllarda dolu dizgin bir aşkla dünyaevine giren oyuncu çiftimiz Gupse Özay ve Barış Arduç'un evliliklerinden dünyaya gelen kızları Jan Asya, ikinci yaş gününü kutladı. Minik Jan Asya'nın annesine olan benzerliği dikkat çekti.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Sıcacık gülümsemesiyle içimizi ısıtan oyuncu Gupse Özay'ı tanımayanınız yoktur! Kendisi Yalan Dünya dizisindeki Nurhayat karakteriyle tanınırlığa ulaşsa da sonrasında senaryosunu kendi kaleme aldığı filmleriyle şimdiki tanınırlığına ulaşmayı başardı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Kendisini en son hem senaryo yazarlığını hem de başrol oyunculuğunu yaptığı Lohusa isimli sinema filminde izlemiştik.
Barış Arduç ise karizmasıyla pek çoğumuzun gönlünde yer edinmiş bir isim. Kendisi bir dönem Kiralık Aşk dizisindeki Ömer İplikçi karakteriyle tabiri caizse tozu dumana katarak rakiplerini sollamıştı.
Gelgelelim, Gupse Özay ve Barış Arduç ikilisi Deliha filminin setinde tanışmış ve bir süre arkadaş olsalar da bu arkadaşlık daha sonra aşka dönüşmüştü. Ardından çift oldukça sade bir nikah töreniyle 2020 yılında hayatlarını birleştirmişti.
2022 yılında ise biricik kızları Jan Asya dünyaya geldi. Çift, minik kızlarının yüzünü ilk zamanlarda itinayla saklamaya çalışsa da sonralarda çıktıkları tatillerde Özay ve Arduç çifti, kızlarıyla objektiflere yakalanmaktan kaçamadı👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Dünya tatlısı gülüşü ve güzelliğiyle, ''hık demiş annesinin burnundan düşmüş'' diyebileceğimiz Jan Asya, bugün iki yaşına girdi.
Barış Arduç ve Gupse Özay, kızlarının yaş günü için küçük bir parti düzenledi👇
Çiftin neşeyle ''İyi ki doğdun Janiko'' diyerek şarkı söylediği anlar ise kameraya böyle yansıdı👇
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın