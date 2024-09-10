Milli Basketbolcu İlkan Karaman'ın Vefatının Ardından Rapçi Ege Çubukçu'nun İçimizi Acıtan Paylaşımı
Milli Basketbolcu İlkan Karaman'ın Vefatının Ardından Rapçi Ege Çubukçu'nun İçimizi Acıtan Paylaşımı
Milli basketbolcu İlkan Karaman, 8 Eylül'de alkollü bir sürücünün kendisine çarpmasıyla hayata gözlerini yummuştu. Trafik kazasının ardından, Karaman'ın yakın arkadaşı müzisyen Ege Çubukçu'nun sosyal medya paylaşımı görenleri üzdü.
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İlkan Karaman, bir dönem A Milli Takım'da oynamış ve Basketbol Süper Ligi'nde birçok farklı takımda forma giymiş kıymetli bir sporcumuzdu.
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Karaman ne yazık ki, 8 Eylül'de Datça'da gerçekleşen trafik kazasında; 1.16 promil alkollü olduğu belirtilen bir sürücünün kendisine çarpmasıyla hayatını kaybetti.
Doğayla iç içe olmayı sevdiğini bildiğimiz Milli basketbolcunun vefatından önce yaptığı paylaşımı ise görenleri duygulandırmıştı. Videoda "Büyüleyici bir rüyanın içinde miyim? Bir yanımda ay diğer yanımda inanılmaz bir gün batımı… Rica etsem beni bu rüyadan uyandırır mısınız? Çünkü bu gerçek olamaz" ifadelerini kullanan İlkan Karaman'ın rüyasının tadını çıkartamadan hayata gözlerini yumması tüm sevenlerini derinden yaralamıştı.
Üzüntüsünü sosyal medyada paylaşan isimlerden biri de yakın arkadaşı müzisyen Ege Çubukçu'ydu.
''Taşındığı günün akşamı, hayattaki yerini,dengesini,karakterini bulamamış bir sorumsuz tarafından hayali elinden alındı'' diyen Çubukçu'nun paylaşımı görenleri hüzne boğdu👇
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Ege Çubukçu, kazanın gerçekleştiği gün de bu paylaşımı yaparak İlkan Karaman'a veda etmişti👇
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