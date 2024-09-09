Alkollü Sürücünün Çarpması Sonucu Hayatını Kaybeden İlkan Karaman'ın Son Video Paylaşımı Yürekleri Burktu
Alkollü Sürücünün Çarpması Sonucu Hayatını Kaybeden İlkan Karaman'ın Son Video Paylaşımı Yürekleri Burktu
34 yaşında hayatını kaybeden eski milli basketbolcu İlkan Karaman'ın, sosyal medya hesabındaki son video paylaşımı, yürekleri dağladı.
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Kariyerinde Fenerbahçe, Beşiktaş, Karşıyaka gibi kulüplerin formasını giyen milli basketbolcu İlkan Karaman, Muğla'nın Datça ilçesinde meydana gelen kazada hayatını kaybetmişti.
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Karaman’a, yolun karşısına geçmek isterken 1.16 promil alkollü bir sürücünün çarptığı belirtilmişti.
Ağır şekilde yaralanan basketbolcunun, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdiği aktarılmıştı.
34 yaşındaki sporcunun, sosyal medya hesabından yaptığı son video paylaşımı, herkesi bir kez daha hüzne boğdu.
Karaman, kano yaparken çektiği videoda, "Büyüleyici bir rüyanın içinde miyim? Bir yanımda ay diğer yanımda inanılmaz bir gün batımı… Rica etsem beni bu rüyadan uyandırır mısınız? Çünkü bu gerçek olamaz" ifadelerini kullanmıştı.
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Karaman'ın paylaşımı 👇
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