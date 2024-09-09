Hasan Arat Suudi Arabistan'a Gitti: Beşiktaş Sadio Mane'ye İmza Attırmanın Peşinde

Beşiktaş Başkanı Hasan Arat, bir dönem Liverpool formasıyla müthiş performanslara imza atan, şu anda da Suudi Arabistan Ligi ekiplerinden Al Nassr'ın formasını giyen Sadio Mane için sarı-lacivertli kulüple bir görüşme gerçekleştirdi. (Hürriyet)