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Hasan Arat Suudi Arabistan'a Gitti: Beşiktaş Sadio Mane'ye İmza Attırmanın Peşinde

Hasan Arat Suudi Arabistan'a Gitti: Beşiktaş Sadio Mane'ye İmza Attırmanın Peşinde

Bahadır
Bahadır - Onedio İçerik Editörü
09.09.2024 - 18:30

Beşiktaş Başkanı Hasan Arat, bir dönem Liverpool formasıyla müthiş performanslara imza atan, şu anda da Suudi Arabistan Ligi ekiplerinden Al Nassr'ın formasını giyen Sadio Mane için sarı-lacivertli kulüple bir görüşme gerçekleştirdi. (Hürriyet)

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Immobile, Rafa Silva, Paulista gibi dünyaca ünlü futbolcuları kadrosuna katarak iyi bir çıkış yakalan Beşiktaş, bir yıldız transferini daha bitirmek üzere.

Immobile, Rafa Silva, Paulista gibi dünyaca ünlü futbolcuları kadrosuna katarak iyi bir çıkış yakalan Beşiktaş, bir yıldız transferini daha bitirmek üzere.

Siyah-beyazlılar, Al Nassr'ın Senegalli yıldız futbolcusu Sadio Mane ile prensipte anlaştı.

Siyah-beyazlılar, Al Nassr'ın Senegalli yıldız futbolcusu Sadio Mane ile prensipte anlaştı.

Hürriyet'in haberine göre Hasan Arat, geçen hafta Suudi Arabistan’a giderek, Al Nassr Başkanı Musalli El-Muammer ile görüşme gerçekleştirdi.

Hürriyet'in haberine göre Hasan Arat, geçen hafta Suudi Arabistan’a giderek, Al Nassr Başkanı Musalli El-Muammer ile görüşme gerçekleştirdi.

Arat'ın bu görüşmede yakın dostundan transferde kolaylık istediği ifade edildi.

Arat'ın bu görüşmede yakın dostundan transferde kolaylık istediği ifade edildi.

Mane'nin futbol hayatına Müslüman bir ülkede devam etme isteği olduğu için Beşiktaş’a sıcak baktığı aktarılanlar arasında.

Mane'nin futbol hayatına Müslüman bir ülkede devam etme isteği olduğu için Beşiktaş’a sıcak baktığı aktarılanlar arasında.
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Mehmet dağlı

Öncelikle Hasan Arat başkanıma kolaylıklar dilerim. Beşiktaş, Galatasaray ve Fenerbahçe için konuşulan bu transferler gerçekleşirse, ki umarım gerçekleşir, h... Devamını Gör