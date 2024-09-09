Manisa FK TFF Başkanı Hacıosmanoğlu'nun Ziyaretini Kurtlar Vadisi Müziğiyle Paylaştı

'Engellerin üzerinden atlayarak geldik. Bir anlam veremedim. Yetkililerle ben de konuşacağım. Bu ne Türkiye'ye yakışıyor ne de bizim ulaşmak istediğimiz barış-kardeşlik futbolu iklime katkıda bulunmalarını istiyoruz. Görüntüler çok çirkin görüntüler. Biz de yetkililerle bu konuyla ilgili görüşmeler yapacağız.'