Manisa FK TFF Başkanı Hacıosmanoğlu'nun Ziyaretini Kurtlar Vadisi Müziğiyle Paylaştı
Manisa FK TFF Başkanı Hacıosmanoğlu'nun Ziyaretini Kurtlar Vadisi Müziğiyle Paylaştı
1. Lig ekiplerinden Manisa FK, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nu ağırladı. Siyah-beyazlı kulüp, ziyareti sosyal medya hesabından Kurtlar Vadisi müziğiyle paylaştı.
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A Milli Takım'ın UEFA Uluslar B Ligi 4'üncü Grup'ta İzlanda'yı İzmir'deki Gürsel Aksel Stadı'nda ağırlayacağı maç için geldiği Ege'de kulüpleri ziyaret eden İbrahim Hacıosmanoğlu, Manisa'da kendisini şaşırtan bir manzarayla karşılaştı.
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Fikri Bayrıl Spor Tesisi’ne giden Hacıosmanoğlu, tesis etrafında sürdürülen altyapı çalışmalarından dolayı hendekten atlayarak tesise girdi.
Gazetecilere kısa bir açıklamada bulunan Başkan, yaşanan duruma şu sözlerle tepki gösterdi:
Kulüp ise bu anları sosyal medyadan Kurtlar Vadisi dizisinin müziğini kullanarak paylaştı 👇
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