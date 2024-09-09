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Manisa FK TFF Başkanı Hacıosmanoğlu'nun Ziyaretini Kurtlar Vadisi Müziğiyle Paylaştı

Manisa FK TFF Başkanı Hacıosmanoğlu'nun Ziyaretini Kurtlar Vadisi Müziğiyle Paylaştı

Bahadır
Bahadır - Onedio İçerik Editörü
09.09.2024 - 17:38

1. Lig ekiplerinden Manisa FK, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nu ağırladı. Siyah-beyazlı kulüp, ziyareti sosyal medya hesabından Kurtlar Vadisi müziğiyle paylaştı.

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A Milli Takım'ın UEFA Uluslar B Ligi 4'üncü Grup'ta İzlanda'yı İzmir'deki Gürsel Aksel Stadı'nda ağırlayacağı maç için geldiği Ege'de kulüpleri ziyaret eden İbrahim Hacıosmanoğlu, Manisa'da kendisini şaşırtan bir manzarayla karşılaştı.

A Milli Takım'ın UEFA Uluslar B Ligi 4'üncü Grup'ta İzlanda'yı İzmir'deki Gürsel Aksel Stadı'nda ağırlayacağı maç için geldiği Ege'de kulüpleri ziyaret eden İbrahim Hacıosmanoğlu, Manisa'da kendisini şaşırtan bir manzarayla karşılaştı.

Fikri Bayrıl Spor Tesisi’ne giden Hacıosmanoğlu, tesis etrafında sürdürülen altyapı çalışmalarından dolayı hendekten atlayarak tesise girdi.

Fikri Bayrıl Spor Tesisi’ne giden Hacıosmanoğlu, tesis etrafında sürdürülen altyapı çalışmalarından dolayı hendekten atlayarak tesise girdi.

Gazetecilere kısa bir açıklamada bulunan Başkan, yaşanan duruma şu sözlerle tepki gösterdi:

Gazetecilere kısa bir açıklamada bulunan Başkan, yaşanan duruma şu sözlerle tepki gösterdi:

'Engellerin üzerinden atlayarak geldik. Bir anlam veremedim. Yetkililerle ben de konuşacağım. Bu ne Türkiye'ye yakışıyor ne de bizim ulaşmak istediğimiz barış-kardeşlik futbolu iklime katkıda bulunmalarını istiyoruz. Görüntüler çok çirkin görüntüler. Biz de yetkililerle bu konuyla ilgili görüşmeler yapacağız.'

Kulüp ise bu anları sosyal medyadan Kurtlar Vadisi dizisinin müziğini kullanarak paylaştı 👇

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