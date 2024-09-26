Son Dönemlerde Marka İş Birliklerine Saran Nazlı Sabancı'nın Pahalı Krem Reklamı Tepki Topladı

Hacı Sabancı'nın eşi Nazlı Sabancı son dönemlerde pek çok iş birliği içerisinde. Bunları sosyal medya hesabından da paylaşan Nazlı gelinin son olarak epey pahalı bir markanın krem reklamı için kamera karşısına geçmesi takipçilerin çoğundan tepki topladı.