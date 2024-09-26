Son Dönemlerde Marka İş Birliklerine Saran Nazlı Sabancı'nın Pahalı Krem Reklamı Tepki Topladı
Son Dönemlerde Marka İş Birliklerine Saran Nazlı Sabancı'nın Pahalı Krem Reklamı Tepki Topladı
Hacı Sabancı'nın eşi Nazlı Sabancı son dönemlerde pek çok iş birliği içerisinde. Bunları sosyal medya hesabından da paylaşan Nazlı gelinin son olarak epey pahalı bir markanın krem reklamı için kamera karşısına geçmesi takipçilerin çoğundan tepki topladı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Ülkenin önde gelen ailelerinden bir tanesi olan Sabancı ailesi cemiyet hayatında olduğu kadar magazin dünyasında da epey popüler hale geldi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Hande Erçel ve Hakan Sabancı kadar konuşulan bir diğer çiftse hiç şüphesiz, dört yıllık aşklarını 2021 yılının Ekim ayında epey görkemli bir düğünle nikah masasına taşıyan Hacı ve Nazlı Sabancı çifti elbette.
Evlendikten sonra tarzını tepeden tırnağa değiştirdiği, çoğu kişinin değerlendirmesine göre daha "ağır" bir giyim kuşama yöneldiği konuşulan Nazlı gelin ne giyse ne yapsa olay oluyor desek yeridir.
Hacı Sabancı'nın sevgili eşi, Arzu Sabancı'nın biricik gelini olan Nazlı Sabancı sosyal medya paylaşımlarıyla da sürekli dikkatleri üzerine çekiyor.
Bunun nedeni de sosyetik güzelin son dönemlerde yaptığı marka iş birlikleri. Reklam paylaşımları yüzünden her seferinde eleştiriliyor hatta.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Nazlı Sabancı bu sefer de yaklaşık 16 bin lira değerindeki bir kremin reklamı için kamera karşısına geçtiği için tepki topladı.
👇👇
Gelin sosyal medya kullanıcılarından gelen yorumlardan birkaçını beraber görelim...
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın