Gazeteci Olcay Ünal Sert'in Cenazedeki "Ahu Tuğba 'Kocamı Bülent Ersoy'la Bastım' Demişti" Sözü Tepki Çekti!
Gazeteci Olcay Ünal Sert'in Cenazedeki "Ahu Tuğba 'Kocamı Bülent Ersoy'la Bastım' Demişti" Sözü Tepki Çekti!
Ahu Tuğba'nın cenazesine katılan isimlerden gazeteci Olcay Ünal Sert'in eski defterleri açması üzerine ortalık karıştı. Hayatını kaybeden Tuğba'nın kendisine 'Kocamı Bülent Ersoy ile bastım demişti...' demesi sonrası sosyal medyadan tepki yağdı!
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Yeşilçam'ın efsane isimlerinden biri olan Ahu Tuğba'nın 1 Eylül'de Miami'deki evinde ölü bulunduğu haberi başta yakınları olmak üzere tüm sanat camiasını yasa boğmuştu.
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Annesinin son anına tanık olan kızı Anjelik de vefasızlıktan dert yanarak "Onu çok seviyorum. İnşallah, çok yaşamam da ona kavuşurum. Allah naim cennetini nasip etsin" demesi yürekleri sızlattı.
Karşılaşılan birçok sorun nedeniyle naaşı haftalar sonra Türkiye'ye getirilebilen ünlü sanatçı, önceki gün Teşvikiye Camii'nde kılınan namazla son yolculuğuna uğurlandı.
Cenazeye katılan isimlerden bir tanesi de gazeteci Olcay Ünal Sert oldu. Aynı zamanda Ahu Tuğba'nın yakın arkadaşı olan Sert'in öylesi acılı bir günde eski defterleri açması tepki çekti.
Magazin Burada muhabirinin "Peki son yaptığınız röportajı anlatır mısınız?" sorusu üzerine gülümseyen ünlü gazetecinin "'Kocamı Bülent Ersoy ile bastım' demişti" sözleri herkesi şoke etti.
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Bununla 'En İyi Röportaj Ödülü'nü kazandığını da belirten Sert'e "Daha sonraki süreçte barıştılar mı?" diye bir soru yöneltildi.
"Her ikisinin de aradığını biliyorum ama birbirlerine ulaşabildiler mi onu bilmiyorum. Anjelik de vefat sonrası ulaşmak için telefonunu istedi ama... " diyen ünlü gazeteci "Bu gün Bülent Ersoy'un burada olmamasını buna bağlayabilir misiniz?" sorusunu da şu şekilde cevapladı:
"Yok sanmam. Onunla da bir hafta görüştüm. Hiç sanmıyorum. Müjde Ar Bodrum'da, Ajda Hanım'ın Efes'te konseri var, Bülent Hanım Antalya'da..."
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O dönem açıklama yapan Ahu Tuğba "Evliyken eşim beni Bülent Ersoy’la aldattı. Ersoy henüz kadın da olmamıştı" diyerek herkesi şaşkına çevirmişti. Ersoy ise, "Bunların aslı astarı yok. Eğer doğru olsaydı, o dönem söylemediği lafı bırakmazdı" diyerek iddiaları yalanlamıştı.
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Gazeteci Olcay Ünal Sert'in Ahu Tuğba'nın cenazesindeki konuşması sosyal medya kullanıcılarından da ağır eleştiri aldı.
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