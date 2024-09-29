Ece Seçkin, Mika Raun ve Sevgilisinin Yıllar Önce Çıkardığı "Olsun" Şarkısına Yükselmesini Pas Geçmedi

Son dönemlerin çok konuşulan fenomeni Mika Raun Can sevgilisi Batu'yla arabadan yaptıkları son paylaşımla dikkat çekti. Ece Seçkin'in yıllar önce çıkardığı şarkıyla coşan Mika, ünlü şarkıcıyı etiketleyerek yeni parça istedi. Bu etikete kayıtsız kalmayan Seçkin bu paylaşıma sessiz kalmadı.