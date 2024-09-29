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Ece Seçkin, Mika Raun ve Sevgilisinin Yıllar Önce Çıkardığı "Olsun" Şarkısına Yükselmesini Pas Geçmedi

Ece Seçkin, Mika Raun ve Sevgilisinin Yıllar Önce Çıkardığı "Olsun" Şarkısına Yükselmesini Pas Geçmedi

Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim - Onedio Editörü
29.09.2024 - 12:45

Son dönemlerin çok konuşulan fenomeni Mika Raun Can sevgilisi Batu'yla arabadan yaptıkları son paylaşımla dikkat çekti. Ece Seçkin'in yıllar önce çıkardığı şarkıyla coşan Mika, ünlü şarkıcıyı etiketleyerek yeni parça istedi. Bu etikete kayıtsız kalmayan Seçkin bu paylaşıma sessiz kalmadı.

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Kendine has kafiyeli cümleleri ve danslarıyla hem TikTok hem de Instagram'da epey popüler hale gelen Mika Raun Can cinsiyet geçişi sonrası adeta bambaşka biri oldu.

Kendine has kafiyeli cümleleri ve danslarıyla hem TikTok hem de Instagram'da epey popüler hale gelen Mika Raun Can cinsiyet geçişi sonrası adeta bambaşka biri oldu.

Kendisine sosyal medyada "Z Kuşağının Tillahı" diyen Mika yaptığı her paylaşımıyla da dikkatleri üzerine çekiyor tabii.

Kendisine sosyal medyada "Z Kuşağının Tillahı" diyen Mika yaptığı her paylaşımıyla da dikkatleri üzerine çekiyor tabii.

Uzun süre yüzünü bir sır gibi sakladığı sevgilisi Batu'yu gösterdikten sonraki paylaşımları daha da sıkı takip edilmeye başlandı desek yanlış olmaz.

Uzun süre yüzünü bir sır gibi sakladığı sevgilisi Batu'yu gösterdikten sonraki paylaşımları daha da sıkı takip edilmeye başlandı desek yanlış olmaz.

Yıl dönümlerinde 'Kocam' diye seslendiği sevilisinden beşi bir yerde kapan Mika kimi takipçilerinden övgü kaparken kimilerinin de eleştirisini toplamıştı.

Yıl dönümlerinde 'Kocam' diye seslendiği sevilisinden beşi bir yerde kapan Mika kimi takipçilerinden övgü kaparken kimilerinin de eleştirisini toplamıştı.

Detayları da içeriğimizde vermiştik:

Şu sıralar yeni bir eve taşınma aşamasının her anını paylaşan Mika Raun son olarak Batu'yla birlikte arabada şarkı söyledikleri anları paylaştı.

Şu sıralar yeni bir eve taşınma aşamasının her anını paylaşan Mika Raun son olarak Batu'yla birlikte arabada şarkı söyledikleri anları paylaştı.
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Ece Seçkin'in 2016 yılında çıkarıp döneme damgasını vuran 'Olsun' şarkısını bağıra çağıra söyleyen Mika, paylaşımına ünlü şarkıcıyı etiketleyip "Bunun gibi bir tane daha gelsin nolur" notunu düştü.

Ece Seçkin'in 2016 yılında çıkarıp döneme damgasını vuran 'Olsun' şarkısını bağıra çağıra söyleyen Mika, paylaşımına ünlü şarkıcıyı etiketleyip "Bunun gibi bir tane daha gelsin nolur" notunu düştü.

O anları izlemek isteyenleri de böyle alabiliriz...

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Popüler fenomenin kendisini etiketledini gören Ece Seçkin'se kendisine gelen bu isteği görmezden gelmeyip Mika'ya cevap verdi.

Popüler fenomenin kendisini etiketledini gören Ece Seçkin'se kendisine gelen bu isteği görmezden gelmeyip Mika'ya cevap verdi.

Başarılı şarkıcı, Mika Raun'un paylaşımını hikayesine ekleyerek "'Olsun' mevsimi geldi, duygusal mesai başladı 🫠" dedi.

Başarılı şarkıcı, Mika Raun'un paylaşımını hikayesine ekleyerek "'Olsun' mevsimi geldi, duygusal mesai başladı 🫠" dedi.

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