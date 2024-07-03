Ortalık Karışıyor: Sinem Ayyıldız Boşandığı Eşi Onur Atilla'nın İhanet Ettiğini Açıklayınca Nez Küplere Bindi!
Ortalık Karışıyor: Sinem Ayyıldız Boşandığı Eşi Onur Atilla'nın İhanet Ettiğini Açıklayınca Nez Küplere Bindi!
Nokta Gazetesi'nden Başak Çokan'a ilk kez konuşan Sinem Ayyıldız, kısa zaman önce boşandığı oyuncu Rüştü Onur Atilla tarafından ihanete uğradığını iddia etti. Şoke eden sözlerin ardından jet hızıyla yayına bağlanan Nez'in sert açıklamaları da ortalığı birbirine kattı!
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Güldür Güldür Show programıyla geniş kitleye adını duyuran Rüştü Onur Atilla, 2014 yılında nikah masasına oturduğu 10 yıllık hayat arkadaşı Sinem Ayyıldız'la boşandığını Instagram hesabı üzerinden duyurmasıyla gündem olmuştu.
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Önceleri sadece verdiği kilolar yüzünden bambaşka birine dönüşmesini konuştuğumuz ünlü oyuncunun boşanmadan kısa süre sonra Nez'le samimi pozu herkesin kafasını karıştırmıştı.
Bir dönemin efsane isimlerinden olan Nez, hakkında çıkan "evliliği bitiren kadın" iddiaları sonrası açıklamasıyla "hassasiyet" istemişti. Atilla ise aşk yaşadıklarını itiraf eden sevgilisini korumak için uzun bir metinle açıklama yaptı.
Konuyla ilgili ortalık daha da karışmaya başladı. Eski eşi Onur Atilla'yla boşanmasının üzerinden çok geçmeden Nez'le ilişkiye başlaması üzerine sosyal medyada olay bir yapan Ayyıldız "herkes hakettiğini yaşasın" diyerek tepkisini gösterdi.
Atilla'nın eski eşi ve iki oğlunun annesi Sinem Ayyıldız da sessizliğini bozup Nokta Gazetesi'nden Başak Çokan'a ilk kez açıklama yaptı.
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"Boşanmayı ben istemedim. Çocuklarımız ve geçmişimiz uğruna son ana kadar çabaladım" diyen Sinem Ayyıldız şoke eden ifadeler kullandı:
"Herkes tarafından kabul görmüş malum sebeplerden dolayı karşımda üslubuyla son derece kırıcı ve kararında net bir adam vardı. Her şey 5 ay içinde oldu."
Sinem Ayyıldız konuşmasını "Ben bu mecraların kadını değilim. Süreç kendi adaletiyle ilerlerken beni durumlardan ayrı tutmalarını rica ediyorum. Her şey yeterince çirkin. Sağlıklı bir şekilde önce çocuklarım sonra da kendi hayatım için toparlanmaya ihtiyacım var" diyerek tamamladı.
Ayyıldız'ın olay yaratacak sözleri sonrası jet hızıyla yayına bağlanan Nez'in sert yanıtı ipleri daha da germeye yetecek gibi...
İlk açıklamasında "İhanet olsa bu kadar rahat yaşar mıyım?" diyen Nez, "Benim bu ilişkiyi bitirdiğimi kim iddia ediyorsa ispatlamak zorunda. Gerekirse mobese kameraları, yazışma, her neyse hepsine varım. Alnım ak, başım dik! Beni günah keçisi ilan ederlerse suskunluğumu bozarım." ifadelerini kullandı.
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Klasik ( sonradan görme ) Türk erkeği..parayı bulunca önce arabasını sonra karısını değiştirir
Bu adamın 2 kadın tarafından paylaşılamaması komik değil mi
madem aldatma yok adam 1 ay önce boşandı siz neden 2 senedir takipleşiyorsunuz