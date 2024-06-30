Onur Atilla'yla Aşk Yaşadığını Kabul Etti: "Evliliği Bitirdi" Yorumlarına Nez'den "Hassasiyet" Açıklaması!

Geçtiğimiz saatlerde yayılan Nez ve Onur Atilla'nın sarmaş dolaş pozlarına, Nez'in kendisinden açıklama geldi! 10 yıllık evliliğini geçtiğimiz haftalarda bitiren Onur Atilla'yla aşk yaşadığını kabul eden Nez, gelen yorumlara sitem etti.