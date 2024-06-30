Onur Atilla'yla Aşk Yaşadığını Kabul Etti: "Evliliği Bitirdi" Yorumlarına Nez'den "Hassasiyet" Açıklaması!
Onur Atilla'yla Aşk Yaşadığını Kabul Etti: "Evliliği Bitirdi" Yorumlarına Nez'den "Hassasiyet" Açıklaması!
Geçtiğimiz saatlerde yayılan Nez ve Onur Atilla'nın sarmaş dolaş pozlarına, Nez'in kendisinden açıklama geldi! 10 yıllık evliliğini geçtiğimiz haftalarda bitiren Onur Atilla'yla aşk yaşadığını kabul eden Nez, gelen yorumlara sitem etti.
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Yıllardır SHOW Tv'de yayınlanan Güldür Güldür'ün en sevilen karakterlerinden biri olan Rüştü Onur Atilla'yı tanımayanınız yoktur!
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En son 45 kilo birden verip bambaşka bir görünüme kavuşmasıyla gündeme oturan Atilla, geçtiğimiz günlerde 10 yıllık eşiyle boşanma kararı aldıklarını açıklamıştı hatırlarsanız.
Durumu da sosyal medya hesabından "2014'te hayatımızı birleştirdiğimiz Sinem Ayyıldız ile evliliğimiz 10 Haziran 2024 tarihinde anlaşmalı boşanma usulü ile sonlanmıştır. Mesleğim sebebiyle kamuoyunu ve basını bilgilendirmem gerektiği için bu paylaşımı yapıyorum." açıklamasında bulunarak duyurmuştu.
Geçtiğimiz saatlerde ise kimilerinde şok etkisi yaratan bir gelişme yaşandı. Boşanmanın üzerinden çok geçmeden, bir dönemin efsane şarkıcılarından Nez'le yanak yanağa pozlarını paylaşan Atilla, aşk dedikodularının da beraberinde gelmesine sebep olmuştu.
Henüz sadece "aşk iddiası" olarak değerlendirilen fotoğraflara birkaç saat önce Nez tarafından açıklık getirildi. Magazin News muhabirlerine konuşan Nez, aşkı kabul etti.
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"Evliliği bitirdi" yorumlarını çok çirkin bulduğunu söyleyerek ilişkinin nasıl geliştiğini açıkladı, yaşadığı aşkın yeni şarkısı çıktığı için "reklam" olarak değerlendirilmesine de bozulduğunu dile getirdi. İşte o anlar:
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