Fahriye'den Başkasına Kalp Malp Yok: Burak Özçivit, Arap Hayranının Kalp Yapma İsteğini Reddetti!
Fahriye'den Başkasına Kalp Malp Yok: Burak Özçivit, Arap Hayranının Kalp Yapma İsteğini Reddetti!
Geçtiğimiz saatlerde bir davete katılan ve tek tek hayranlarıyla fotoğraf çektiren Burak Özçivit, Arap hayranının ellerini birleştirerek kalp yapma isteğini reddetti!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Hayatımıza girdiği günden beri hem yakışıklılığı hem de oyunculuğuyla en sevilen isimlerden biri haline gelen Burak Özçivit, yalnızca ülkemizde değil dünya çapında büyük bir hayran kitlesine sahip!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
En az kendisi kadar çok sevilen eşi Fahriye Evcen ve beraber kurdukları sıcak aileyle dikkat çeken çift, sık sık gündeme beraber oturuyor.
Fakat Kuruluş Osman'daki rolüyle milyonların kalbini fetheden Özçivit, dizinin dünyaya açılmasıyla beraber yurt dışının gözde isimlerinin başını çekiyor artık!
Sık sık gittiği ülkelerde yarattığı izdihamla konuşulan ünlü oyuncu, bugün de yine bir hayran hikayesiyle gündeme oturmuş durumda!
Çünkü geçtiğimiz saatlerde bir davete katılan ve hayranlarıyla fotoğraf çektiren Burak Özçivit, Arap hayranının ellerini birleştirerek kalp yapma isteğini kibarca reddetti. Hayranın eli boş, hayalleri yarım kaldı! Burak Özçivit'in hareketi ise sosyal medyada tartışma yarattı!
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın