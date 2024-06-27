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Safiye Soyman'ın Ağzına Tıkıştırdığı Balıkları Saniyesinde Öğüten Bülent Ersoy'un İştahı Kahkaha Attırdı!

Safiye Soyman'ın Ağzına Tıkıştırdığı Balıkları Saniyesinde Öğüten Bülent Ersoy'un İştahı Kahkaha Attırdı!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Onedio İçerik Editörü
27.06.2024 - 21:32

Safiye Soyman, Bülent Ersoy'u elleriyle beslediği bir video paylaştı! Safiye Soyman'ın ağzına tıktığı balıkları anında öğüten Bülent Ersoy'un halleri kahkaha attırdı!

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Altı yıl önce televizyon ekranını kasıp kavuran, Bülent Ersoy, Safiye Soyman ve Banu Alkan gibi ikonik bir üçlüyü bir araya getiren Dünya Güzellerim, başarısız YouTube denemesinin ardından yeniden ekranlara dönmeye hazırlanıyor biliyorsunuz!

Altı yıl önce televizyon ekranını kasıp kavuran, Bülent Ersoy, Safiye Soyman ve Banu Alkan gibi ikonik bir üçlüyü bir araya getiren Dünya Güzellerim, başarısız YouTube denemesinin ardından yeniden ekranlara dönmeye hazırlanıyor biliyorsunuz!

Yakında Show TV'de yayınlanmaya başlayacak olan programın sunuculuğunu bu sefer Burcu Esmersoy yerine Seray Sever yapacak!

Yakında Show TV'de yayınlanmaya başlayacak olan programın sunuculuğunu bu sefer Burcu Esmersoy yerine Seray Sever yapacak!

Kaçıranlar olduysa güzellerin ilk fragmanından bu yazımızda bahsetmiştik:

Bu sefer dünyayı gezmek yerine Çeşme'de bir otelde yaz tatili geçirip oteli canlandırmak için birtakım görevleri yerine getireceği söylenen üçlü şimdilerde Çeşme'de ve hazırlıklara da başlamış durumda!

Bu sefer dünyayı gezmek yerine Çeşme'de bir otelde yaz tatili geçirip oteli canlandırmak için birtakım görevleri yerine getireceği söylenen üçlü şimdilerde Çeşme'de ve hazırlıklara da başlamış durumda!

Daha program başlamadan bugünün gündemine oturmalarının sebebi ise Safiye Soyman'ın sezon boyunca konaklayacakları Çeşme'deki otelin restoranından paylaştığı bir video...

Daha program başlamadan bugünün gündemine oturmalarının sebebi ise Safiye Soyman'ın sezon boyunca konaklayacakları Çeşme'deki otelin restoranından paylaştığı bir video...

Hazırsanız, buyurun efendim! Safiye Soyman, Bülent Ersoy'a resmen "kuş sütüyle beslerim seni" diyor ve balıkları bir güzel ağzına tıkıştırıyor! İştahına pek düşkün Divamız ise mideye indirmiyor adeta öğütüyor arkadaşının elinden yediği balıkları! 😂

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