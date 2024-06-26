Problem Yok Demişlerdi: Evlilik Yıldönümünü Kutlamayan Hacı ve Nazlı Sabancı'yı Kaynana Arzu Sabancı Hatırladı
Problem Yok Demişlerdi: Evlilik Yıldönümünü Kutlamayan Hacı ve Nazlı Sabancı'yı Kaynana Arzu Sabancı Hatırladı
Gayrimeşru çocuk davasının ardından aralarının nasıl olduğu merak edilen Hacı ve Nazlı Sabancı, üçüncü evlilik yıldönümünü bu sene kutlamadı. İkilinin sessiz kaldığını gören Arzu Sabancı, hemen devreye girdi!
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2017 yılında aşk yaşamaya başlayan Nazlı ve Hacı Sabancı 2021 yılında nikah masasına oturmuştu.
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O günden bu yana sık sık gündem olan ve dikkat çekmeyi başaran çiftimiz, evliliklerinde iki yılı doldurduktan sonra 2023 yılında anne baba olacağının haberini vermiş, geçtiğimiz 15 Ağustos'ta da Arzu Sabancı'nın da ismini taşıyan kızları Arzu Alara'ya kavuşmuştu.
Çekirdek Sabancı ailesi her şey güllük gülistanlıktı ki geçtiğimiz haftalarda Hacı Sabancı'yla ilgili ortalığı karıştıran bir iddia ortaya atıldı. Oda TV'nin özel haberiyle Hacı Sabancı'nın 2010 yılında sosyal medya platformundan tanıştığı F.D.'den Uzay adında bir erkek çocuğu olduğu ve kendisine babalık davası açıldığı iddia edilmişti.
Sabancı cephesinden gelen "her şey yolunda, iddialar doğru değil" açıklamasıyla konu kapanmaya yüz tuttu bile! Fakat önce babalar gününde oldukça düz bir paylaşım yapan Nazlı Sabancı, bu sefer de evlilik yıldönümünü pas geçti. Akıllara da "her şey yolunda mı cidden?" sorusu geldi tabii.
Hacı Sabancı da Nazlı Sabancı da üçüncü yıldönümlerinde sessiz kalmayı tercih etti. Hal böyle olunca da devreye anne Arzu Sabancı girdi.
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Çocuklarından çıt çıkmadığını gören Arzu Sabancı, çiftimizin fotoğrafını paylaşarak evlilik yıldönümlerini unutmadığını vurguladı...
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