Mütevazılıkta Son Nokta: Yaşayan En Güzel Kadın Seçilen Sıla Türkoğlu'ndan Alışılmışın Dışında Yorum!
Mütevazılıkta Son Nokta: Yaşayan En Güzel Kadın Seçilen Sıla Türkoğlu'ndan Alışılmışın Dışında Yorum!
Geçtiğimiz günlerde The Netizens Report dergisinin 2024 yılının 'Yaşayan En güzel Kadını' anketi için yaptığı oylama sonucunda birinci seçilen Sıla Türkoğlu'na Magazin Burada muhabirleri tarafından bu konu hakkında ne düşündüğü soruldu. Güzel oyuncu, mütevazılığıyla hayran bıraktı!
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Kızılcık Şerbeti'ndeki Doğa rolüyle yıldızını parlatan Sıla Türkoğlu, son zamanların en popüler isimlerinden biri biliyorsunuz!
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Hem oyunculuğu hem de duru güzelliğiyle öne çıkan Türkoğlu, hem özel hayatı hem de sosyal medya paylaşımlarıyla da tüm gözleri üzerine çekenlerden!
Belki denk gelmişsinizdir, geçtiğimiz gün milyonların diline dolanan güzelliği tescillenmişti kendisinin! The Netizens Report dergisinin 2024 yılının 'Yaşayan En güzel Kadını' anketi için yaptığı oylamada birinci seçilmişti Türkoğlu!
Bir kesim tarafından yaşayan en güzel kadın seçilen Sıla Türkoğlu, geçtiğimiz saatlerde Magazin Burada muhabirleri tarafından görüntülendi. E haliyle ilk soruları da anket sonuçlarıyla ilgili oldu!
Alışılmışın oldukça dışında bir cevap veren Sıla Türkoğlu, "Yani evet, birazcık garip, enteresan şeyler. Güzellik benim için öyle çok da şey bir şey değil. O yüzden bir şey diyemiyorum, çok teşekkür ederim" dedi ve mütevazılığını konuşturdu!
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