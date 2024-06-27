Mütevazılıkta Son Nokta: Yaşayan En Güzel Kadın Seçilen Sıla Türkoğlu'ndan Alışılmışın Dışında Yorum!

Geçtiğimiz günlerde The Netizens Report dergisinin 2024 yılının 'Yaşayan En güzel Kadını' anketi için yaptığı oylama sonucunda birinci seçilen Sıla Türkoğlu'na Magazin Burada muhabirleri tarafından bu konu hakkında ne düşündüğü soruldu. Güzel oyuncu, mütevazılığıyla hayran bıraktı!