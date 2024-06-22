Güldür Güldür Show'un 'İbrahim'i Rüştü Onur Atilla, Eşi Sinem Ayyıldız'la Boşandığını Duyurdu!
Güldür Güldür Show'un 'İbrahim'i Rüştü Onur Atilla, Eşi Sinem Ayyıldız'la Boşandığını Duyurdu!
Güldür Güldür Show'un 'İbrahim'i Rüştü Onur Atilla sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla 10 yıllık eşi Sinem Ayyıldız ile boşandıklarını duyurdu.
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Ekranların en popüler eğlence programlarından olan Güldür Güldür Show'un güçlü kadrosunda yer alan Rüştü Onur Atilla yapımın sevilen simalarından biri.
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Ekibin "kemik" kadrosunda yer alan Rüştü Onur Atilla hem mizacı hem de sahne performansıyla epey geniş bir kitle tarafından sevildi.
Bu zamana kadar birçok yapımda rol de alan ünlü oyuncu bir yıl içinde tam tamına 45 kilo verdiği açıklamasıyla herkesi hayrete düşürmüştü.
Bu zamana kadar aile hayatlarıyla gıpta ettiren, sosyal medya üzerinden yürek ısıtan paylaşımlar yapan Atilla, eşi Sinem Ayyıldız ile yollarını ayırdıklarını açıkladı.
2014 yılında nikah masasına oturduğu 10 yıllık hayat arkadaşıyla boşandığını Instagram hesabı üzerinden duyuran ünlü oyuncunun açıklamasında şu ifadeler yer aldı:
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"2014'te hayatımızı birleştirdiğimiz Sinem Ayyıldız ile evliliğimiz 10 Haziran 2024 tarihinde anlaşmalı boşanma usulü ile sonlanmıştır. Mesleğim sebebiyle kamuoyunu ve basını bilgilendirmem gerektiği için bu paylaşımı yapıyorum."
"Herkesin mutlu ve sağlıklı olması, çocuklarımızın da bu yeni düzenimizde sevgi ile büyümeleri tek dileğim..."
"Kendim, Sinem ve çocuklarımızın bundan sonraki yaşamlarımızı huzurla, keyifle yaşayabilmemiz adına göstereceğiniz hassasiyet ve anlayış için şimdiden herkese teşekkür ediyorum"
Rüştü Onur Atilla'nın paylaşımını da buradan görebilirsiniz:
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