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Talihsizliklerin Başını Bir Türlü Bırakmadığı Derya Uluğ Bu Sefer de Konser Dönüşü Hırsızlık Şoku Yaşadı!

Talihsizliklerin Başını Bir Türlü Bırakmadığı Derya Uluğ Bu Sefer de Konser Dönüşü Hırsızlık Şoku Yaşadı!

Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim - Onedio Editörü
22.06.2024 - 11:51

Son günlerde yaşadığı sağlık sorunlarıyla gündemden düşmeyen Derya Uluğ bu sefer de bambaşka bir olayla gündeme geldi. Milliyet'ten Mesut Yılmaz'ın haberine göre; ünlü şarkıcı Amsterdam konseri dönüşünde valizindeki ziynet eşyalarının çalındığını fark etti!

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Birçok sevilen şarkısıyla müzik listelerimizin vazgeçilmez ismi olan Derya Uluğ tam gaz devam ettiği konser maratonunda yaşadığı sağlık sorunlarıyla gündeme bomba gibi düştü.

Birçok sevilen şarkısıyla müzik listelerimizin vazgeçilmez ismi olan Derya Uluğ tam gaz devam ettiği konser maratonunda yaşadığı sağlık sorunlarıyla gündeme bomba gibi düştü.

Yavru Vatan Kıbrıs'ta hayranlarıyla bululan ünlü şarkıcının sahnede kötüleştiği haberi tüm sevenlerini endişelendirmişti. Konserini zar zor tamamlayıp hastaneye kaldırılan Uluğ'a yapılan tetkikler sonucunda domuz gribi teşhisi konulmuştu.

Yavru Vatan Kıbrıs'ta hayranlarıyla bululan ünlü şarkıcının sahnede kötüleştiği haberi tüm sevenlerini endişelendirmişti. Konserini zar zor tamamlayıp hastaneye kaldırılan Uluğ'a yapılan tetkikler sonucunda domuz gribi teşhisi konulmuştu.

Derya Uluğ sağlık durumu hakkında yaptığı sosyal medya paylaşımında ise “Son konserim sonrasında sağlık durumum maalesef kötüleşti. Hastanede gerekli tüm tedaviler yapılmasına rağmen Merit Crystal Cove konserimi gerçekleştiremeyeceğimi üzülerek belirtmek isterim. İlk kez böyle bir şey yaşıyorum. Misafirlerden özür diliyorum. Başka bir tarihte telafi edeceğiz.' ifadelerini kullanmıştı.

Başı bir türlü talihsizliklerden kurtulmayan Derya Uluğ bu sefer de başka bir olayla gündem oldu. Milliyet'ten Mesut Yılmaz'ın haberine göre; Derya Uluğ, Hollanda konserinden dönerken hırsızlık şoku yaşadı.

Başı bir türlü talihsizliklerden kurtulmayan Derya Uluğ bu sefer de başka bir olayla gündem oldu. Milliyet'ten Mesut Yılmaz'ın haberine göre; Derya Uluğ, Hollanda konserinden dönerken hırsızlık şoku yaşadı.

İstanbul'a indikten sonra bavulunu havaalanında açan başarılı şarkıcı takı çantasının açık olduğunu fark etti. Yetenekli şarkıcı içinde 600 bin TL değerindeki ziynet eşyalarının çalınması üzerine şikayetçi oldu.

İstanbul'a indikten sonra bavulunu havaalanında açan başarılı şarkıcı takı çantasının açık olduğunu fark etti. Yetenekli şarkıcı içinde 600 bin TL değerindeki ziynet eşyalarının çalınması üzerine şikayetçi oldu.

Uluğ'un bavulunda daha çok ziynet eşyası olması ancak hırsızlar tarafından fark edilmemesi ise ünlü şarkıcının tek tesellisi oldu...

Uluğ'un bavulunda daha çok ziynet eşyası olması ancak hırsızlar tarafından fark edilmemesi ise ünlü şarkıcının tek tesellisi oldu...
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Hastalık üstüne bir de hırsızlık şoku yaşayan Uluğ konu hakkında yaptığı açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

Hastalık üstüne bir de hırsızlık şoku yaşayan Uluğ konu hakkında yaptığı açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

'Amsterdam'a konsere gittim. Bagajımı, uçağa binmeden teslim etmiştim. Açtığımız takı kutusunu açık buldum. Değerli takılarım çalındı. Gerekli başvuruları yaptım. Gitti hepsi.'

"Bundan sonra yanımdan ayırmayacağım değerli eşyalarımı. Çok üzüldüm. Bu ara ciddi nazar ve göz var. Geçen haftadan beri talihsizlikler başımı bırakmıyor."

"Bundan sonra yanımdan ayırmayacağım değerli eşyalarımı. Çok üzüldüm. Bu ara ciddi nazar ve göz var. Geçen haftadan beri talihsizlikler başımı bırakmıyor."

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