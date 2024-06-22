Talihsizliklerin Başını Bir Türlü Bırakmadığı Derya Uluğ Bu Sefer de Konser Dönüşü Hırsızlık Şoku Yaşadı!
Talihsizliklerin Başını Bir Türlü Bırakmadığı Derya Uluğ Bu Sefer de Konser Dönüşü Hırsızlık Şoku Yaşadı!
Son günlerde yaşadığı sağlık sorunlarıyla gündemden düşmeyen Derya Uluğ bu sefer de bambaşka bir olayla gündeme geldi. Milliyet'ten Mesut Yılmaz'ın haberine göre; ünlü şarkıcı Amsterdam konseri dönüşünde valizindeki ziynet eşyalarının çalındığını fark etti!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Birçok sevilen şarkısıyla müzik listelerimizin vazgeçilmez ismi olan Derya Uluğ tam gaz devam ettiği konser maratonunda yaşadığı sağlık sorunlarıyla gündeme bomba gibi düştü.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Yavru Vatan Kıbrıs'ta hayranlarıyla bululan ünlü şarkıcının sahnede kötüleştiği haberi tüm sevenlerini endişelendirmişti. Konserini zar zor tamamlayıp hastaneye kaldırılan Uluğ'a yapılan tetkikler sonucunda domuz gribi teşhisi konulmuştu.
Başı bir türlü talihsizliklerden kurtulmayan Derya Uluğ bu sefer de başka bir olayla gündem oldu. Milliyet'ten Mesut Yılmaz'ın haberine göre; Derya Uluğ, Hollanda konserinden dönerken hırsızlık şoku yaşadı.
İstanbul'a indikten sonra bavulunu havaalanında açan başarılı şarkıcı takı çantasının açık olduğunu fark etti. Yetenekli şarkıcı içinde 600 bin TL değerindeki ziynet eşyalarının çalınması üzerine şikayetçi oldu.
Uluğ'un bavulunda daha çok ziynet eşyası olması ancak hırsızlar tarafından fark edilmemesi ise ünlü şarkıcının tek tesellisi oldu...
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Hastalık üstüne bir de hırsızlık şoku yaşayan Uluğ konu hakkında yaptığı açıklamasında şu ifadeleri kullandı:
"Bundan sonra yanımdan ayırmayacağım değerli eşyalarımı. Çok üzüldüm. Bu ara ciddi nazar ve göz var. Geçen haftadan beri talihsizlikler başımı bırakmıyor."
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın