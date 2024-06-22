Aşksız Prensimiz Kaslı Prense Dönüştü: Rober Hatemo'nun Son Hali Görenleri Epey Şaşırttı!
Aşksız Prensimiz Kaslı Prense Dönüştü: Rober Hatemo'nun Son Hali Görenleri Epey Şaşırttı!
Unutulmaz şarkılarıyla 2000'li yıllara damga vuran Rober Hatemo spor sonrası pozlarını paylaştı. Eski vücudundan eser kalmayan ünlü şarkıcının son hali görenleri epey şoke etti.
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1997 yılında Esmer adlı ilk albümünü piyasaya süren Rober Hatemo asıl "Aşksız Prens", "Senden Çok Var", "Beyaz ve Sen" gibi parçalarıyla büyük çıkış yakaladı.
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2000'li yılların başına damga vuran ünlü şarkıcı ilerleyen yıllarda çıkardığı "Pabucumun Dünyası","Giden Candan Gidiyor" ve son teklisi "Nasıl Bir Yılansın" şarkılarıyla adından söz ettirmişti.
Geçtiğimiz aylarda tarifsiz bir acı yaşayan Hatemo babasının kaybıyla zor zamanlar geçirmişti. Ünlü popçu “Babamı kaybettikten sonra garip şeyler olmaya başlamıştı” diyerek hastalığını açıklamıştı.
Son dönemlerde kameralarda uzakta yaşam süren Rober Hatemo sosyal medya paylaşımlarıyla gündemde aslında. Kendisi şu sıralar unutulmaz şarkıları kadar değişimiyle de dikkat çekiyor.
Ünlü şarkıcı Instagram hesabından "yenilendim" notuyla spor sonrası hallerini paylaştı. Eski halinden eser kalmayan Rober Hatemo "her an yeni bir şarkıyla hoplatabilirim" diyerek sevenlerini de bir hayli heyecanlandırdı.
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Sosyal medya kullanıcıları ise adeta bambaşka birine dönüşen Rober Hatemo'nun şarkı müjdesine değil kaslı son haline odaklanmadan edemedi.
Önce spor sonrası çektiği karelerden oluşan videoyu görelim...
Ardından da takipçilerinden gelen yorumları beraber okuyalım:
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Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
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Bu ne ya, göril gibi olmuş, tamam biraz kas ok ama abartmayın ya,
Yoo hayır sizde estetiğin bir sınırı olamazsa , bizde de sporun olamaz . Omuzlarımız kapıdan sığmayana kadar yapacağız bu sporu :D Spor erkeğin estetiğidir :D
Ya azcık bacakta çalışsaydın cizgifilm karakteri gibi olmuşsun.
vücudu ile ilgilenmiyorum, kas sevmiyorum 😃 doğal olacak vücut dediğin 🙈 ama canlı dinlemek kısmet olmuştu Ankara'da.. o nasıl bı performans.. insan deliriyo... Devamını Gör