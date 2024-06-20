Hadise Farklı Hallerini Art Arda Paylaşıp "İçimdeki Her Kadın" Mesajı Verince Alevler Eksik Kalmadı!
Hadise Farklı Hallerini Art Arda Paylaşıp "İçimdeki Her Kadın" Mesajı Verince Alevler Eksik Kalmadı!
Şarkıları ve sahne şovlarıyla herkesi kendine hayran bırakmaya devam eden Hadise birbirinden farklı hallerini sosyal medyada 'içimdeki her kadın' notuyla paylaşınca yorumlar havada uçuştu.
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Hadise dillere pelesenk olan şarkıları, bazı kesim tarafından eleştirilmeyen doyulmayan sahne kostümleri ve izleyenleri hayran bırakan dans performanslarıyla manşetlerin vazgeçilmez ismi.
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Konser maratonuna tam gaz devam eden başarılı şarkıcı özel hayatı ve sosyal medya paylaşımlarıyla da yakın kadraj altında.
Haziran ayının ikinci haftasında dünyaca ünlü oyuncu Kate Hudson ve Yemenli şarkıcı Balqees Ahmed Fathi ile Venedik'te özel bir marka gecesi için bir araya gelen ünlü şarkıcı, morlar içindeki kombiniyle de göz kamaştırmıştı.
Geçtiğimiz gün de Kıbrıs sahnesinde coşan Hadise bu sefer Instagram hesabından ayna selfie'lerinden oluşan seriyi paylaştı.
Hadise'nin "Every woman in me 🫶🏻 (İçimdeki her kadın)" notuyla birbirinden farklı hallerini paylaşması yorumları da beraberinde getirdi.
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Öncelikle tüm kareleri bi' görelim...
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Şimdi de bolca Hadise içeren karelere gelen yorumları beraber görelim:
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