Dünyaca Ünlü Rapçi Travis Scott Haneye Tecavüz Suçundan Tutuklandı!
Dünyaca Ünlü Rapçi Travis Scott Haneye Tecavüz Suçundan Tutuklandı!
Daily Mail'de yer alan bilgilere göre; Kylie Jenner'ın eski sevgilisi dünyaca ünlü rapçi Travis Scott 'alkollüyken izinsiz mülke girme' suçundan Miami'de tutuklandı.
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"I know", "My Eyes", "Fein" gibi şarkılarıyla büyük bir kitleyi kendine hayran bırakan ünlü rapçi Travis Scott sektörün en dikkat çeken isimlerinden biri oldu.
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Bir dönem Kylie Jenner ile dolu dizgin yaşadığı aşkıyla iki çocuğu dünyaya gelen ünlü rapçi hakkında sıkça yeni iddialar gündeme düşüyor.
Bu sefer bambaşka bir konuyla öne çıktı kendisi. Daily Mail'de yer alan bilgilere göre; Travis Scott 'alkollüyken izinsiz mülke girme' suçundan Miami'de tutuklandı.
Mahkeme kayıtlarına göre ünlü rapçinin perşembe günü sabah saat 4.35 sularında Turner Guilford Knight Cezaevi'ne yerleştirildiği kaydedildi.
Olaylı rapçi, İzinsiz girme suçu yüzünden 500 doları, düzensiz sarhoşluktan ise 150 dolar olmak üzere toplam 650 dolarlık kefalet sunarak serbest bırakıldı.
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Milliyet'te yer alan haberde "Kefalet, izinsiz giriş ücreti için 500 dolar (394 £) ve düzensiz sarhoşluk için 150 dolar (118 £) olarak hesaplandı." ifadeleri yer aldı.
Travis Scott'un Miami Dade Corrections tesisi tarafından paylaşılan sabıka fotoğrafı da ortaya çıktı.
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