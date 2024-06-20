Emre Altuğ, Rol Arkadaşları Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir'in Evlendiği İddiası Karşında Afalladı!
Emre Altuğ, Rol Arkadaşları Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir'in Evlendiği İddiası Karşında Afalladı!
Yalı Çapkını dizisinin başrol oyuncuları Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir ikilisinin sessiz sedasız evlendiği dedikoduları gündeme bomba gibi düşmüştü. Söz konusu iddialar ikilinin rol arkadaşı Emre Altuğ'a sorulduğunda verdiği tepki dikkatlerden kaçmadı.
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Star Tv ekranlarında yayınlanan reyting rekortmeni yapımlardan Yalı Çapkını dizisinde "Seyran" ve "Ferit" karakterlerine hayat veren Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir ikilisi gündemden düşmüyor.
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Haklarında sürekli bir ayrıl bir barış aşk yaşadıkları iddia edilen, daha sonra da dizi yönetimi yüzünden aşklarını sakladıkları konuşulan ikili hakkında bomba bir iddia daha ortaya atılmıştı.
Onur Akay, geçtiğimiz günlerde Afra ve Mert ikilisinin tatil için gittiği İspanya'nın Marbella şehrinde evlendiğini öne süren bir paylaşımda bulunmuş ve “Değerli oyuncularımız Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir artık evli..." demişti.
Akay ardından oyuncularından fanlarından ve kendi sevenlerinden özür dileyerek şakaya geldiğini açıklamıştı.
Söz konusu iddialar geçtiğimiz akşam Yalı Çapkını'ndan "Orhan" karakterine hayat veren Emre Altuğ'ya da soruldu.
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"Ne diyorsun, ne zaman evlenmişler?" diyerek küçük bir şaşkınlık yaşayan Altuğ "Zannetmiyorum. Öyle bir şey olsa haberi gelirdi bize." diyip şöyle devam etti:
"Şimdi de bir şey söylemeyeyim, belli de olmuyor bu gençlerin işi"
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