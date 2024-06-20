Çalıntı Şarkı Kaosu Büyüyor: Merve Holefter'den Mert Demir'e 2 Milyonluk "Antidepresan" Davası!
Çalıntı Şarkı Kaosu Büyüyor: Merve Holefter'den Mert Demir'e 2 Milyonluk "Antidepresan" Davası!
Hürriyet'ten Özge Eğrikar'ın haberine göre; şarkıcı Merve Holefter, son dönemin en popüler isimlerinden Mert Demir'e 2 milyon liralık dava açtı. Holefter ‘Antidepresan' şarkısının kendi ‘Alınsam' adlı parçasından çalıntı olduğunu iddia etti.
Kaynak: Hürriyet
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"Ne Yana", "Soygun", "Sevdim mi Tam Severim" gibi parçalarla tanınan Merve Holefter, Mert Demir’in “Alınsam” adlı şarkısının nakarat melodisini izinsiz şekilde alıp “Antidepresan” şarkısında kullandığını iddia etmişti.
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Şarkıcı Holefter, Mabel Matiz ve Mert Demir ikilisinin adını zirveye taşıyan şarkı hakkındaki iddialarıyla “Mali ve manevi haklara tecavüz” suçundan savcılığa suç duyurusunda bulunmuştu.
Antidepresan’ın nakaratı ile kendi parçası ‘Alınsam’ arasında gereğinden fazla benzerlik olduğunu düşünen Holefter, Musiki Eserleri Sahipleri Grubu Meslek Birliği’ne (MSG) başvurup inceleme de talep etmişti.
Savcılık soruşturmasının devam ettiği dönemde Merve Holefter bu sefer de avukatı İsmail Demirci aracılığıyla Bakırköy Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi’ne başvurdu.
Hürriyet'ten Özge Eğrikar'ın haberine göre; Holefter, ünlü şarkıcı Mert Demir’e 2 milyon lira manevi, 10 bin lira da maddi tazminat davası da açtı.
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Mahkemeye dava dilekçesi sunan Holefter’in avukatı şu ifadelere yer verdi:
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