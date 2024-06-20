Çalıntı Şarkı Kaosu Büyüyor: Merve Holefter'den Mert Demir'e 2 Milyonluk "Antidepresan" Davası!

“Müvekkil tarafından Mert Demir’e ulaşılmaya çalışılıp, maddi, manevi haklarına tecavüze son vermesi talep edilmiştir. Ancak bu talebimiz, Mert Demir tarafından dikkate alınmamıştır. Toplam 2 milyon 10 bin lira tazminatın faiziyle birlikte Mert Demir’den tahsilini istiyoruz. Ayrıca ilgili kurumlara yazı yazılarak ‘Antidepresan’ isimli şarkının ne kadar dinlendiğinin, Mert Demir’in ne kadar gelir elde ettiğinin ve müvekkilin yoksun kaldığı kazancın tespitini talep ediyoruz.”