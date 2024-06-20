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Çalıntı Şarkı Kaosu Büyüyor: Merve Holefter'den Mert Demir'e 2 Milyonluk "Antidepresan" Davası!

Çalıntı Şarkı Kaosu Büyüyor: Merve Holefter'den Mert Demir'e 2 Milyonluk "Antidepresan" Davası!

Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim - Onedio Editörü
20.06.2024 - 13:08

Hürriyet'ten Özge Eğrikar'ın haberine göre; şarkıcı Merve Holefter, son dönemin en popüler isimlerinden Mert Demir'e 2 milyon liralık dava açtı. Holefter ‘Antidepresan' şarkısının kendi ‘Alınsam' adlı parçasından çalıntı olduğunu iddia etti.

Kaynak: Hürriyet

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"Ne Yana", "Soygun", "Sevdim mi Tam Severim" gibi parçalarla tanınan Merve Holefter, Mert Demir’in “Alınsam” adlı şarkısının nakarat melodisini izinsiz şekilde alıp “Antidepresan” şarkısında kullandığını iddia etmişti.

"Ne Yana", "Soygun", "Sevdim mi Tam Severim" gibi parçalarla tanınan Merve Holefter, Mert Demir’in “Alınsam” adlı şarkısının nakarat melodisini izinsiz şekilde alıp “Antidepresan” şarkısında kullandığını iddia etmişti.

Şarkıcı Holefter, Mabel Matiz ve Mert Demir ikilisinin adını zirveye taşıyan şarkı hakkındaki iddialarıyla “Mali ve manevi haklara tecavüz” suçundan savcılığa suç duyurusunda bulunmuştu.

Şarkıcı Holefter, Mabel Matiz ve Mert Demir ikilisinin adını zirveye taşıyan şarkı hakkındaki iddialarıyla “Mali ve manevi haklara tecavüz” suçundan savcılığa suç duyurusunda bulunmuştu.

Antidepresan’ın nakaratı ile kendi parçası ‘Alınsam’ arasında gereğinden fazla benzerlik olduğunu düşünen Holefter, Musiki Eserleri Sahipleri Grubu Meslek Birliği’ne (MSG) başvurup inceleme de talep etmişti.

Antidepresan’ın nakaratı ile kendi parçası ‘Alınsam’ arasında gereğinden fazla benzerlik olduğunu düşünen Holefter, Musiki Eserleri Sahipleri Grubu Meslek Birliği’ne (MSG) başvurup inceleme de talep etmişti.

Çıkan raporundaki inceleme sonucuna göre; iki şarkının nakarat kısımlarının bire bir benzerlik taşıdığı tespit edildi.

Tüm detayları da bu haberimizde vermiştik:

Savcılık soruşturmasının devam ettiği dönemde Merve Holefter bu sefer de avukatı İsmail Demirci aracılığıyla Bakırköy Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi’ne başvurdu.

Savcılık soruşturmasının devam ettiği dönemde Merve Holefter bu sefer de avukatı İsmail Demirci aracılığıyla Bakırköy Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi’ne başvurdu.

Hürriyet'ten Özge Eğrikar'ın haberine göre; Holefter, ünlü şarkıcı Mert Demir’e 2 milyon lira manevi, 10 bin lira da maddi tazminat davası da açtı.

Hürriyet'ten Özge Eğrikar'ın haberine göre; Holefter, ünlü şarkıcı Mert Demir’e 2 milyon lira manevi, 10 bin lira da maddi tazminat davası da açtı.
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Mahkemeye dava dilekçesi sunan Holefter’in avukatı şu ifadelere yer verdi:

Mahkemeye dava dilekçesi sunan Holefter’in avukatı şu ifadelere yer verdi:

“Müvekkil tarafından Mert Demir’e ulaşılmaya çalışılıp, maddi, manevi haklarına tecavüze son vermesi talep edilmiştir. Ancak bu talebimiz, Mert Demir tarafından dikkate alınmamıştır. Toplam 2 milyon 10 bin lira tazminatın faiziyle birlikte Mert Demir’den tahsilini istiyoruz. Ayrıca ilgili kurumlara yazı yazılarak ‘Antidepresan’ isimli şarkının ne kadar dinlendiğinin, Mert Demir’in ne kadar gelir elde ettiğinin ve müvekkilin yoksun kaldığı kazancın tespitini talep ediyoruz.”

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