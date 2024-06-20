Taze Anne Müge Boz Cinsiyetini Doğumda Öğrendiği Oğluna Neden Rika Adını Verdiğini İlk Kez Açıkladı

İkinci bebeğinin cinsiyetini de doğumda öğrenen Müge Boz oğlunun adını Rika koymuştu. Ünlü oyuncunun neden böyle bir isim koyduğu da merak konusu olmuştu. Soru-cevap etkinliği yapan Müge Boz, Rika adının nereden geldiğini açıkladı.