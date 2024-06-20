Taze Anne Müge Boz Cinsiyetini Doğumda Öğrendiği Oğluna Neden Rika Adını Verdiğini İlk Kez Açıkladı
Taze Anne Müge Boz Cinsiyetini Doğumda Öğrendiği Oğluna Neden Rika Adını Verdiğini İlk Kez Açıkladı
İkinci bebeğinin cinsiyetini de doğumda öğrenen Müge Boz oğlunun adını Rika koymuştu. Ünlü oyuncunun neden böyle bir isim koyduğu da merak konusu olmuştu. Soru-cevap etkinliği yapan Müge Boz, Rika adının nereden geldiğini açıkladı.
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2019 yılında evlenen basketbolcu Caner Erdeniz’le oyuncu Müge Boz magazin dünyasının parmakla gösterilen çiftleri arasında. Mükemmel ikilinin güzeller güzeli kızları Vina dünyaya gelince büyüyen aileleri herkesi mest etti.
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Romantik ve eğlenceli ilişkileriyle gözlerden kalpler çıkaran ünlü ikili geçtiğimiz aylarda "💌 Size bir haberimiz var 💌" notu paylaşımlarıyla ikinci kez bebek beklediklerini duyurmuştu.
İlk bebeği gibi ikinci bebeğinin cinsiyetini de doğumda öğrenme kararı aldığını duyuran Müge Boz'un "Doğumda öğreneceğiz biz de. İçimde hiç bir taraf ağır basmadı, hiç bir şey hissetmedim, rüya bile görmedim öyle diyim.😇😅" notlu paylaşımı epey ilgi görmüştü.
İkinci kez baba olduğunu duyuran Caner Erdeniz, eşinin doğum yaptığını "1 Haziran sabah saatlerinde oğlumuz Rika Erdeniz sağlıkla dünyaya geldi. Tüm güzel dilekleriniz için teşekkürler" notuyla tüm sevenlerine duyurmuştu.
Sağlıkla dünyaya gelen bebeklerinin cinsiyetinin erkek olduğunu öğrenmiştik. Merak edilen diğer konuysa adının ne olacağıydı. Ünlü çift, tıpkı Vina gibi özel bir isim seçerek oğullarına Rika adını verdiler.
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İsmin anlamı ve nerden geldiği hakkında da epey yorum yapılmıştı tabii. Önceki gün sosyal medyada soru-cevap etkinliği yapan Müge Boz konuyla ilgili ilk kez açıklama yaptı.
"En çok sorulan sorulardan birisi de buydu" diyerek söze başlayan güzel oyuncu "Rika'nın isminin Kosta Rika'ya gittiğimizde karar verdik" dedi.
"Tam olarak burada karar verdik" diyerek eşsiz güzellikteki gün batımını paylaşan Müge Boz, Rika adının birçok dilde de anlamı olduğunu açıkladı.
Elbette yeni doğan bebek hakkında bir diğer merak edilen konuysa çocuğun kime benzediği... "Daha çok küçük" diyen Boz, oğlunun bir bebeğe göre çok büyük ayaklarının olduğunu belirterek "Kesinlikle Caner" sözleriyle de güldürdü.
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