Görüş Bildir
Haberler
Magazin
Yasemin Sakallıoğlu "Dünya Nimetlerine Yüz Çeviren" Bütün Zayıf İnsanları Tebrik Edince Olanlar Oldu!

Yasemin Sakallıoğlu "Dünya Nimetlerine Yüz Çeviren" Bütün Zayıf İnsanları Tebrik Edince Olanlar Oldu!

Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim - Onedio Editörü
19.06.2024 - 16:22

İbrahim Selim'in programına katılan Yasemin Sakallıoğlu yine açıklamarıyla gündem oldu. “Bütün zayıf insanları tebrik ediyorum, onlar bu dünyanın nimetlerine yüz çevirmiş cesur insanlardır.” diyen Sakallıoğlu sosyal medyanın gündemine oturdu.

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Oyunculuğu kadar sosyal medyaki tiplemeleriyle de göz önünde olan Yasemin Sakallıoğlu son dönemin en çok konuşulan ünlüleri arasında.

Oyunculuğu kadar sosyal medyaki tiplemeleriyle de göz önünde olan Yasemin Sakallıoğlu son dönemin en çok konuşulan ünlüleri arasında.

Geçtiğimiz günlerde kıyafetlerin ya çok ya da çok pahalı olduğundan dert yanan Sakallıoğlu, "kadınların ortak derdi" paylaşımıyla gündem olmuştu.

Geçtiğimiz günlerde kıyafetlerin ya çok ya da çok pahalı olduğundan dert yanan Sakallıoğlu, "kadınların ortak derdi" paylaşımıyla gündem olmuştu.

Yaptığı açıklamalar ve paylaşımlar nedeniyle adını sıkça manşetlerde gördüğümüz ünlü komedyen bu sefer de İbrahim Selim ile Bu Gece programının konuğu oldu.

Yaptığı açıklamalar ve paylaşımlar nedeniyle adını sıkça manşetlerde gördüğümüz ünlü komedyen bu sefer de İbrahim Selim ile Bu Gece programının konuğu oldu.

Programın başından sonuna izleyenleri gülme krizine sokan komedyenin spor yaparken çok sıkıldığını söylediği anlar elbette viral oldu.

Programın başından sonuna izleyenleri gülme krizine sokan komedyenin spor yaparken çok sıkıldığını söylediği anlar elbette viral oldu.

“Bütün zayıf insanları tebrik ediyorum, onlar bu dünyanın nimetlerine yüz çevirmiş cesur insanlardır” diyen Yasemin Sakallıoğlu, o anları da sosyal medya hesabından "Tüm zayıfları tebrik ediyorum. Sizler özel insanlarsınız" notuyla paylaştı.

“Bütün zayıf insanları tebrik ediyorum, onlar bu dünyanın nimetlerine yüz çevirmiş cesur insanlardır” diyen Yasemin Sakallıoğlu, o anları da sosyal medya hesabından "Tüm zayıfları tebrik ediyorum. Sizler özel insanlarsınız" notuyla paylaştı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Ünlü isimler ve sosyal medya kullancıları Yasemin Sakallıoğlu'nun sözlerine neler demiş, hadi gelin beraber görelim...

Ünlü isimler ve sosyal medya kullancıları Yasemin Sakallıoğlu'nun sözlerine neler demiş, hadi gelin beraber görelim...
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
twitter.com
twitter.com
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
twitter.com
twitter.com
twitter.com
twitter.com

İlginizi Çekebilir

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
2
1
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın