Yasemin Sakallıoğlu "Dünya Nimetlerine Yüz Çeviren" Bütün Zayıf İnsanları Tebrik Edince Olanlar Oldu!
Yasemin Sakallıoğlu "Dünya Nimetlerine Yüz Çeviren" Bütün Zayıf İnsanları Tebrik Edince Olanlar Oldu!
İbrahim Selim'in programına katılan Yasemin Sakallıoğlu yine açıklamarıyla gündem oldu. “Bütün zayıf insanları tebrik ediyorum, onlar bu dünyanın nimetlerine yüz çevirmiş cesur insanlardır.” diyen Sakallıoğlu sosyal medyanın gündemine oturdu.
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Oyunculuğu kadar sosyal medyaki tiplemeleriyle de göz önünde olan Yasemin Sakallıoğlu son dönemin en çok konuşulan ünlüleri arasında.
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Geçtiğimiz günlerde kıyafetlerin ya çok ya da çok pahalı olduğundan dert yanan Sakallıoğlu, "kadınların ortak derdi" paylaşımıyla gündem olmuştu.
Yaptığı açıklamalar ve paylaşımlar nedeniyle adını sıkça manşetlerde gördüğümüz ünlü komedyen bu sefer de İbrahim Selim ile Bu Gece programının konuğu oldu.
Programın başından sonuna izleyenleri gülme krizine sokan komedyenin spor yaparken çok sıkıldığını söylediği anlar elbette viral oldu.
“Bütün zayıf insanları tebrik ediyorum, onlar bu dünyanın nimetlerine yüz çevirmiş cesur insanlardır” diyen Yasemin Sakallıoğlu, o anları da sosyal medya hesabından "Tüm zayıfları tebrik ediyorum. Sizler özel insanlarsınız" notuyla paylaştı.
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Ünlü isimler ve sosyal medya kullancıları Yasemin Sakallıoğlu'nun sözlerine neler demiş, hadi gelin beraber görelim...
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