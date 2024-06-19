Yasemin Sakallıoğlu "Dünya Nimetlerine Yüz Çeviren" Bütün Zayıf İnsanları Tebrik Edince Olanlar Oldu!

İbrahim Selim'in programına katılan Yasemin Sakallıoğlu yine açıklamarıyla gündem oldu. “Bütün zayıf insanları tebrik ediyorum, onlar bu dünyanın nimetlerine yüz çevirmiş cesur insanlardır.” diyen Sakallıoğlu sosyal medyanın gündemine oturdu.