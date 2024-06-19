Kenan Doğulu'nun Detone Anını "Ne Hale Gelmiş" Diye Paylaşan Kullanıcı Şarkıcının Hayranlarını Fena Kızdırdı!
Kenan Doğulu'nun Detone Anını "Ne Hale Gelmiş" Diye Paylaşan Kullanıcı Şarkıcının Hayranlarını Fena Kızdırdı!
Bir sosyal medya kullanıcı, Kenan Doğulu'nun konserden görüntüsünü 'Serdar Ortaç'tan sonra Kenan Doğulu da hayal kırıklığına uğrattı' notuyla paylaşınca sosyal medya karıştı. Ünlü şarkıcının hayranları kısa sürede devreye girerek tepki gösterdi.
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Şarkıları ve sahne performanslarıyla gönüllerde apayrı bir yeri olan Kenan Doğulu konser maratonuna tam gaz devam ediyor.
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Yeni single'ı "Kahve" ile müzik listelerini kasıp kavuran ünlü şarkıcı, geçtiğimiz akşam da birbirinden efsane şarkılarıyla dinleyicilerine unutulmaz anlar yaşattı.
"@hakankanburogluu" adlı bir sosyal medya kullanıcısı, başarılı şarkıcının konserden çekilmiş yorgun görüntüsünü "Serdar Ortaç'tan sonra Kenan Doğulu da hayal kırıklığına uğrattı. İzleyiciler isyan etti!" notuyla paylaştı.
Bir de o anları "Koskoca Kenan Doğulu ne hale gelmiş!" şeklinde lanse edince, Kenan Doğulu'nun o konserinde olanlar ve dinleyicileri bu paylaşıma tepkisiz kalamadı.
Gelin kullanıcılardan gelen yorumlardan birkaçına bakalım...
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