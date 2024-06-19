Gülse Birsel Rapçileri 'Üşüme' Üzerine Eleştirince Gazapizm'den Sert Yanıt Geldi!

'Ben çok üşürüm, benden daha çok üşüyorlar. İstanbul çok soğuk diye şikayet ediyorlar, İstanbul soğuk değil. Burası Oslo değil, Moskova deği. Burası ılıman, sıcak memleket. Gidin bir doktora ne vitamin eksikse baktırın. Sürekli şehirlerden soğuk diye şikayet var, e taşın aşkım. Birçok şikayet var. Sağlık sorunları çok var...'