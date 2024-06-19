Gülse Birsel Rapçileri 'Üşüme' Üzerine Eleştirince Gazapizm'den Sert Yanıt Geldi!
Gülse Birsel Rapçileri 'Üşüme' Üzerine Eleştirince Gazapizm'den Sert Yanıt Geldi!
Katıldığı bir programda arabesk rap yapan şarkıcıları eleştiren Gürse Birsel'in 'Bu kadar sağlık sorununuz olamaz. 'Kurumuş boğazım, bacaklarım ağrıyor...'' sözleri kısa sürede gündem oldu. Ünlü rapçi Gazapizm ise Birsel'e 'Tüm bunlara bu sığlıkta baktığına emindik zaten' diyerek cevap verdi.
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Senarist ve oyuncu Gülse Birsel, yazdığı yeni kitabının yanı sıra yaptığı açıklamalarla da gündem olmaya devam ediyor.
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Sunuculuğunu Candaş Tolga Işık'ın üstlendiği "Az Önce Konuştum" programına konuk olan ünlü sanatçı rap şarkıcıları hakkında yaptığı eleştirelerle dikkat çekti.
Özellikle genç rapçilerin şarkıları çok fazla dinleyince bazı temaların insanın kulağında kaldığını belirten Birsel hepsine saygı duyduğunu belirterek "Bu kadar yakınmalı mıyız hayatta?" diye sordu.
"Sağlık sorunlarınızdan bu kadar şikayet edemezsiniz" diyen ünlü oyuncu "Aslan gibi çocuklarsınız. Sürekli ağrı, sızıdan bahsedemezsiniz. Bakın sizde problem." ifadelerini kullandı.
"Kurumuş boğazım, bacaklarım ağrıyor, başımda bir sızı, ayaklarım tutmuyor...' Bir şeyleri yanlış yaptıklarını düşünüyorum sağlıkla ilgili. Çok üşüyorlar" sözleriyle Candaş Tolga'yı kahkahalara boğan Birsel şunları da söyledi:
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"Bir de sürekli ölüm planı var. 'Mezar planı, Azrail başımda, ölüm ensem...' Bu tarz şarkıları 80-90 yaşındakiler yapsaydı çok paylaşırdım o duyguları. Ama bunlar aslan gibi çocuklar, bir dönüp hayatlarına bakmaları lazım belki."
Gülse Birsel'in rapçileri eleştirdiği anları buradan da dinleyebilirsiniz:
Gazapizm adıyla tanıdığımız popüler rapçi Anıl Acar ise Gülse Birsel'in gündem olan bu sözleri karşısında sessizliğini koruyamadı.
Ünlü oyuncunun, kendi şarkıları üzerinden örnekler verdiğini duyan Gazapizm X hesabından yaptığı paylaşımla sözlerine "Kalır burjuva, düşlerin yalanlardan arda" diyerek başladı.
Popüler rapçi "Bu arada Gülse hanımefendinin bu videoda beni şaşırtan hiçbir söylemi yok. Tüm bunlara bu sığlıkta baktığına emindik zaten. Yeni kitabı hayırlı olsun " sözleriyle de cevap vermiş oldu.
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Gazapizm'in Twitter (X) paylaşımını da buraya bırakıyoruz...
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