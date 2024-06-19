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Gülse Birsel Rapçileri 'Üşüme' Üzerine Eleştirince Gazapizm'den Sert Yanıt Geldi!

Gülse Birsel Rapçileri 'Üşüme' Üzerine Eleştirince Gazapizm'den Sert Yanıt Geldi!

Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim - Onedio Editörü
19.06.2024 - 15:01

Katıldığı bir programda arabesk rap yapan şarkıcıları eleştiren Gürse Birsel'in 'Bu kadar sağlık sorununuz olamaz. 'Kurumuş boğazım, bacaklarım ağrıyor...'' sözleri kısa sürede gündem oldu. Ünlü rapçi Gazapizm ise Birsel'e 'Tüm bunlara bu sığlıkta baktığına emindik zaten' diyerek cevap verdi.

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Senarist ve oyuncu Gülse Birsel, yazdığı yeni kitabının yanı sıra yaptığı açıklamalarla da gündem olmaya devam ediyor.

Senarist ve oyuncu Gülse Birsel, yazdığı yeni kitabının yanı sıra yaptığı açıklamalarla da gündem olmaya devam ediyor.

Sunuculuğunu Candaş Tolga Işık'ın üstlendiği "Az Önce Konuştum" programına konuk olan ünlü sanatçı rap şarkıcıları hakkında yaptığı eleştirelerle dikkat çekti.

Sunuculuğunu Candaş Tolga Işık'ın üstlendiği "Az Önce Konuştum" programına konuk olan ünlü sanatçı rap şarkıcıları hakkında yaptığı eleştirelerle dikkat çekti.

Özellikle genç rapçilerin şarkıları çok fazla dinleyince bazı temaların insanın kulağında kaldığını belirten Birsel hepsine saygı duyduğunu belirterek "Bu kadar yakınmalı mıyız hayatta?" diye sordu.

Özellikle genç rapçilerin şarkıları çok fazla dinleyince bazı temaların insanın kulağında kaldığını belirten Birsel hepsine saygı duyduğunu belirterek "Bu kadar yakınmalı mıyız hayatta?" diye sordu.

Birsel 'Ben de dinliyordum fakat bazı temalar insanın kulağında kalıyor. Çok yetenekli çocuklar. Hepsine saygım, sevgim süper fakat bu kadar yakınmalı mıyız hayatta? Ne kadar kötü olabilir tam olarak hayatınız? Bu arada hayatınız çok kötü olabilir. İşsizlik olabilir, parasızlık olabilir...' diyerek sözlerine devam etti.

"Sağlık sorunlarınızdan bu kadar şikayet edemezsiniz" diyen ünlü oyuncu "Aslan gibi çocuklarsınız. Sürekli ağrı, sızıdan bahsedemezsiniz. Bakın sizde problem." ifadelerini kullandı.

"Sağlık sorunlarınızdan bu kadar şikayet edemezsiniz" diyen ünlü oyuncu "Aslan gibi çocuklarsınız. Sürekli ağrı, sızıdan bahsedemezsiniz. Bakın sizde problem." ifadelerini kullandı.

"Kurumuş boğazım, bacaklarım ağrıyor, başımda bir sızı, ayaklarım tutmuyor...' Bir şeyleri yanlış yaptıklarını düşünüyorum sağlıkla ilgili. Çok üşüyorlar" sözleriyle Candaş Tolga'yı kahkahalara boğan Birsel şunları da söyledi:

"Kurumuş boğazım, bacaklarım ağrıyor, başımda bir sızı, ayaklarım tutmuyor...' Bir şeyleri yanlış yaptıklarını düşünüyorum sağlıkla ilgili. Çok üşüyorlar" sözleriyle Candaş Tolga'yı kahkahalara boğan Birsel şunları da söyledi:

'Ben çok üşürüm, benden daha çok üşüyorlar. İstanbul çok soğuk diye şikayet ediyorlar, İstanbul soğuk değil. Burası Oslo değil, Moskova deği. Burası ılıman, sıcak memleket. Gidin bir doktora ne vitamin eksikse baktırın. Sürekli şehirlerden soğuk diye şikayet var, e taşın aşkım. Birçok şikayet var. Sağlık sorunları çok var...'

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"Bir de sürekli ölüm planı var. 'Mezar planı, Azrail başımda, ölüm ensem...' Bu tarz şarkıları 80-90 yaşındakiler yapsaydı çok paylaşırdım o duyguları. Ama bunlar aslan gibi çocuklar, bir dönüp hayatlarına bakmaları lazım belki."

"Bir de sürekli ölüm planı var. 'Mezar planı, Azrail başımda, ölüm ensem...' Bu tarz şarkıları 80-90 yaşındakiler yapsaydı çok paylaşırdım o duyguları. Ama bunlar aslan gibi çocuklar, bir dönüp hayatlarına bakmaları lazım belki."

'Bazı sorunların çözümü çok da kolay gibi geliyor ama belki de çözmek istemiyorlar. Çünkü bir sanat dönüşüyor, acılarımızı sanata döküyoruz hepimiz. Arabesk olur, komedi olur... Belki de çözmek istemiyorlardır'

Gülse Birsel'in rapçileri eleştirdiği anları buradan da dinleyebilirsiniz:

Gazapizm adıyla tanıdığımız popüler rapçi Anıl Acar ise Gülse Birsel'in gündem olan bu sözleri karşısında sessizliğini koruyamadı.

Gazapizm adıyla tanıdığımız popüler rapçi Anıl Acar ise Gülse Birsel'in gündem olan bu sözleri karşısında sessizliğini koruyamadı.

Ünlü oyuncunun, kendi şarkıları üzerinden örnekler verdiğini duyan Gazapizm X hesabından yaptığı paylaşımla sözlerine "Kalır burjuva, düşlerin yalanlardan arda" diyerek başladı.

Ünlü oyuncunun, kendi şarkıları üzerinden örnekler verdiğini duyan Gazapizm X hesabından yaptığı paylaşımla sözlerine "Kalır burjuva, düşlerin yalanlardan arda" diyerek başladı.

Popüler rapçi "Bu arada Gülse hanımefendinin bu videoda beni şaşırtan hiçbir söylemi yok. Tüm bunlara bu sığlıkta baktığına emindik zaten. Yeni kitabı hayırlı olsun " sözleriyle de cevap vermiş oldu.

Popüler rapçi "Bu arada Gülse hanımefendinin bu videoda beni şaşırtan hiçbir söylemi yok. Tüm bunlara bu sığlıkta baktığına emindik zaten. Yeni kitabı hayırlı olsun " sözleriyle de cevap vermiş oldu.
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Gazapizm'in Twitter (X) paylaşımını da buraya bırakıyoruz...

Gazapizm'in Twitter (X) paylaşımını da buraya bırakıyoruz...
twitter.com

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