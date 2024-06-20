Sahne Kıyafetlerinin Eleştirilmesine Sert Tepki Gösteren Aleyna Tilki Olay Olacak Sözlerle Çıkıştı!
Sahne Kıyafetlerinin Eleştirilmesine Sert Tepki Gösteren Aleyna Tilki Olay Olacak Sözlerle Çıkıştı!
Kaynak: https://www.snobmagazin.com/aleyna-ti...
Bayramın 3. gününde Kıbrıs'ta sahne alan Aleyna Tilki konserinde alışık olmadığımız türden giyinerek kot pantolon ve sade bir bluz kombiniyle çıktı. Snob Magazin'de yer alan habere göre; genç şarkı sahne kostümlerinin eleştirilmesine sert çıkıp 'taciz' yorumuyla gündem oldu.
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İlk olarak Yetenek Sizsiniz programında adını duyurup ardından Cevapsız Çınlama şarkısıyla müzik sektörüne bomba gibi giriş yapan Aleyna Tilki o günden beri gündemden düşmeyen isimlerden oldu.
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Çok genç yaşta şöhrete kavuşarak magazinin popüler ismi haline gelen ünlü şarkıcı konser maratonuna bayramda da tam gaz devam etti.
Tatil için gittiği Kıbrıs'ta deniz ve güneşin tadını da çıkaran Aleyna Tilki büyük ilgi gösterilen konseri öncesi muhabirlerin sorularını yanıtladı.
Snob Magazin'de yer alan habere göre; son dönemlerde giydiği sahne kıyafetleri yüzünden sıkça eleştirilen genç şarkıcının Kıbrıs sahnesine sade bir kot ve bluzla çıkması dikkatlerden kaçmadı.
"Son zamanlarda sahne kıyafetleri çok konuşuluyor. Sizi bugün sade bir kıyafet ile gördük." diyen basın mensubunun sorusu üzerine adeta dert yanan Tilki tepki olduğunu belli eden açıklamalarda bulundu.
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" " Benim tepki gösterilecek ekstra bir kıyafetim yok. İnsanlar herşeye tepki gösteriyor. Ona tepki gösteriyor, bunada tepki gösteriyor. O yüzden durmuyoruz, devam ediyoruz. Ne istersek giyiyoruz, ne istersek yiyoruz."
"Bu bir eleştiri değil. Bu benim alanıma ve özelime girmek. Ben kimsenin özeline girmiyorum. İnsanlar benim şarkılarımı eleştirebilir. Ama özeline giremez."
"Bu konular bana eleştiri gibi gelmiyor. Biraz taciz gibi geliyor."
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