Sahne Kıyafetlerinin Eleştirilmesine Sert Tepki Gösteren Aleyna Tilki Olay Olacak Sözlerle Çıkıştı!

Bayramın 3. gününde Kıbrıs'ta sahne alan Aleyna Tilki konserinde alışık olmadığımız türden giyinerek kot pantolon ve sade bir bluz kombiniyle çıktı. Snob Magazin'de yer alan habere göre; genç şarkı sahne kostümlerinin eleştirilmesine sert çıkıp 'taciz' yorumuyla gündem oldu.