Rachel Araz'ın 34 Bin TL Değerindeki Ekmek Şeklinde Çantası Sosyal Medyada Tepkilerin Odak Noktası Oldu
Rachel Araz'ın 34 Bin TL Değerindeki Ekmek Şeklinde Çantası Sosyal Medyada Tepkilerin Odak Noktası Oldu
Sosyal medyanın tanıdık yüzlerinden biri olan Rachel Araz hem evliliği hem de yaşam tarzıyla adından bahsettiren isimlerden biri. Daha öncesinde moda tercihleriyle sayısız kez sosyal medya kullanıcılarının diline düşmüştü kendisi. Lüks yaşantısı ve harcamalarıyla eleştirilerin odağı olan isim yine şaşırtmadı. Ekmek şeklindeki bir çantaya 34 bin TL veren isme tepki yağdı. Gelin o tepkilere birlikte bakalım 👇
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Lüks hayatı ve harcamalarıyla sosyal medyanın ilgi çeken isimlerinden biri olan Rachel Araz sık sık kıyafetleriyle eleştirilerin kurbanı oluyor.
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Sosyal medya hesabında küçümsenemeyecek bir takipçi sayısına sahip olan Araz'ın evinden tutun da evliliğine ve bir hayli farklı bulunan tarzına kadar her detayı da konuşuluyor.
İlk gördüğünüzde yadırgamadan edemeyeceğiniz kıyafet ve aksesuar seçimlerinde bulunan isim sık sık bu tercihleriyle sosyal medya kullanıcılarının diline düşüyor.
Yine enteresan bir seçim yapan Araz'ın ekmek şeklindeki çantası tepki çekti! 34 bin TL değerindeki baget şeklindeki çantaya ödediği tutarla sosyal medyanın diline düşen Rachel Araz'a resmen tepki yağdı!
İşte Rachel Araz'ın "Baget ekmek şahsi meselemdir 😁🥖" notuyla yaptığı o paylaşım 👇
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