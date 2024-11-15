Rachel Araz'ın 34 Bin TL Değerindeki Ekmek Şeklinde Çantası Sosyal Medyada Tepkilerin Odak Noktası Oldu

Sosyal medyanın tanıdık yüzlerinden biri olan Rachel Araz hem evliliği hem de yaşam tarzıyla adından bahsettiren isimlerden biri. Daha öncesinde moda tercihleriyle sayısız kez sosyal medya kullanıcılarının diline düşmüştü kendisi. Lüks yaşantısı ve harcamalarıyla eleştirilerin odağı olan isim yine şaşırtmadı. Ekmek şeklindeki bir çantaya 34 bin TL veren isme tepki yağdı. Gelin o tepkilere birlikte bakalım 👇