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Dilenmek İsteyen Çocuklara Şakalarıyla Engel Olan Esnaf, Yüzlerde Kocaman Bir Gülümseme Bıraktı

Dilenmek İsteyen Çocuklara Şakalarıyla Engel Olan Esnaf, Yüzlerde Kocaman Bir Gülümseme Bıraktı

Elgiz Sarı
Elgiz Sarı - Onedio Üyesi
15.11.2024 - 11:48

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Esnaflar, günlük hayatın kahramanları olarak yalnızca ticaretleriyle değil, pratik zekâları ve sıcak yaklaşımlarıyla da fark yaratıyor. Bunun son örneği, dükkanına dilenmek için giren iki küçük kıza verdiği sıra dışı tepkiyle herkesi gülümseten bir esnaf oldu. Sosyal medyada yayılan görüntüler, hem izleyenleri güldürdü hem de bir esnafın içtenliğini gözler önüne serdi. Kahkahalara boğulan çocuklar şaşkınlıkla durumu anlamaya çalışırken bir türlü moda giremediler. Video, @ozcandogalgazduragan isimli Instagram hesabında paylaşıldı.

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Dükkana dilenmek için gelen iki küçük kız çocuğu, beklemedikleri bir tepkiyle karşılaştı. Onları gören esnaf, aniden şarkı söylemeye başlayarak durumu neşeli bir hale çevirdi.

Dükkana dilenmek için gelen iki küçük kız çocuğu, beklemedikleri bir tepkiyle karşılaştı. Onları gören esnaf, aniden şarkı söylemeye başlayarak durumu neşeli bir hale çevirdi.

Dilenmek için harekete geçmek isteyen çocuklar, esnafın şakacı müdahalesi sayesinde kahkahalara boğuldu ve bir türlü ciddileşemediler.

Dilenmek için harekete geçmek isteyen çocuklar, esnafın şakacı müdahalesi sayesinde kahkahalara boğuldu ve bir türlü ciddileşemediler.

Şakacı esnafın bu tatlı müdahalesi, hem çocukların dilenmelerine engel oldu hem de yüzlerde sıcacık bir tebessüm bıraktı.

İşte o anlar👇📽️

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