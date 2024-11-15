Dilenmek İsteyen Çocuklara Şakalarıyla Engel Olan Esnaf, Yüzlerde Kocaman Bir Gülümseme Bıraktı

Esnaflar, günlük hayatın kahramanları olarak yalnızca ticaretleriyle değil, pratik zekâları ve sıcak yaklaşımlarıyla da fark yaratıyor. Bunun son örneği, dükkanına dilenmek için giren iki küçük kıza verdiği sıra dışı tepkiyle herkesi gülümseten bir esnaf oldu. Sosyal medyada yayılan görüntüler, hem izleyenleri güldürdü hem de bir esnafın içtenliğini gözler önüne serdi. Kahkahalara boğulan çocuklar şaşkınlıkla durumu anlamaya çalışırken bir türlü moda giremediler. Video, @ozcandogalgazduragan isimli Instagram hesabında paylaşıldı.