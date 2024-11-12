Kayseri, Kastamonu ve Sivas Kıyasıya Yarıştı: En İyi Pastırma Hangi Şehirde?

Kayseri, Kastamonu ve Sivas, Türkiye’nin en ünlü pastırma üreticisi şehirleri arasında yer alıyor. Peki, bu üç şehir arasında en iyi pastırma hangi şehire ait? Akademik Link isimli sosyal medya hesabı, bu soruyu yanıtlamak için öğrencilerle bir test gerçekleştirdi. 50 öğrenciye üç farklı şehirden getirilen pastırmalar sunuldu ve tatları karşılaştırıldı. Öğrenciler, hangi şehirde üretilen pastırmanın en lezzetli olduğuna dair oylarını kullandı.
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Yapılan bu ilginç araştırma sonucunda, pastırma deneyinde zirvede Kayseri yer aldı. Kayseri, pastırma konusunda Türkiye’nin en iyi şehri olduğu yönündeki yaygın kanaati bir kez daha pekiştirdi.
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Peki, sizce en iyi pastırma hangi şehire ait? Haydi yorumlara!
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