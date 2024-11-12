onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Video
Kayseri, Kastamonu ve Sivas Kıyasıya Yarıştı: En İyi Pastırma Hangi Şehirde?

Kayseri, Kastamonu ve Sivas Kıyasıya Yarıştı: En İyi Pastırma Hangi Şehirde?

Elgiz Sarı
Elgiz Sarı - Onedio Üyesi
12.11.2024 - 19:17

İçerik Devam Ediyor

Kayseri, Kastamonu ve Sivas, Türkiye’nin en ünlü pastırma üreticisi şehirleri arasında yer alıyor. Peki, bu üç şehir arasında en iyi pastırma hangi şehire ait? Akademik Link isimli sosyal medya hesabı, bu soruyu yanıtlamak için öğrencilerle bir test gerçekleştirdi. 50 öğrenciye üç farklı şehirden getirilen pastırmalar sunuldu ve tatları karşılaştırıldı. Öğrenciler, hangi şehirde üretilen pastırmanın en lezzetli olduğuna dair oylarını kullandı.

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Yapılan bu ilginç araştırma sonucunda, pastırma deneyinde zirvede Kayseri yer aldı. Kayseri, pastırma konusunda Türkiye’nin en iyi şehri olduğu yönündeki yaygın kanaati bir kez daha pekiştirdi.

Yapılan bu ilginç araştırma sonucunda, pastırma deneyinde zirvede Kayseri yer aldı. Kayseri, pastırma konusunda Türkiye’nin en iyi şehri olduğu yönündeki yaygın kanaati bir kez daha pekiştirdi.

Peki, sizce en iyi pastırma hangi şehire ait? Haydi yorumlara!

Peki, sizce en iyi pastırma hangi şehire ait? Haydi yorumlara!

Videonun tamamı için👇📽️

İlginizi çekebilir

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın